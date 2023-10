Thiago Motta: “Il Bologna unito e determinato, con l’Hellas Verona giocherà chi è pronto”

Bologna, 30 ottobre 2023 - "L'obiettivo è fare una grandissima prestazione, vogliamo arrivare al risultato che desideriamo". Vigilia di Coppa Italia per il Bologna di Thiago Motta, che alle 21 di domani affronterà in casa l'Hellas Verona nei sedicesimi di coppa: "Unità e determinazione - spiega Thiago - sono le cose che mi hanno lasciato più soddisfatto dalla gara col Sassuolo".

Una gara (calcio d'inizio alle 21, più di seimila i tifosi attesi) che potrebbe rivelarsi l'occasione giusta per molte seconde linee: "Non solo Karlsson e Moro, ci sono anche Urbanski e Corazza - racconta il tecnico -. Chi giocherà domani è perchè è pronto per affrontare una partita come quella contro l'Hellas. La partita è il premio di ciò che viene fatto in allenamento. Skorupski o Ravaglia? Possono giocare entrambi, per Bagnolini invece non è ancora il momento".

Potrebbe essere l'occasione anche per Van Hooijdonk: "La sua storia da quando sono qui la conoscete. In preparazione non era in gruppo, poi è rimasto a Bologna e finito il mercato si è messo in gioco. Si impegna come gli altri, ha le sue caratteristiche, non è uguale a Joshua ma è un ragazzo che ha particolarità interessanti. Può sicuramente partecipare domani, ma non solo". Ci si aspettano risposte anche da Saelemaekers: "Alexis è un ragazzo che si è inserito bene nel gruppo, ci tiene tanto a fare la differenza. Sono convinto riuscirà ad aiutare la squadra come è capace di fare". Out De Silvestri e Beukema, che verranno rivalutati in settimana, con l'olandese che spera di rientrare in gruppo in fretta. Per El Azzouzi, invece, stop di circa tre settimane, dopo che il marocchino ha riportato una lesione di secondo grado del gracile destro.

I convocati

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Bonifazi, Calafiori, Corazza, Kristiansen, Lykogiannis, Posch. Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski. Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.