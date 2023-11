Thiago Motta e il pari del Bologna col Sassuolo: “Abbiamo sbagliato tanto”

Bologna, 28 ottobre 2023 - "Abbiamo cercato di fare il nostro gioco, provando a metterli in difficoltà, ma nella metà campo avversaria abbiamo sbagliato tanto". Imprecisione e un punto per il Bologna di Thiago Motta, che esce dalla tana del Sassuolo con un 1 a 1: "Loro sono una squadra allenata molto bene, è sempre un piacere incontrare Dionisi".

Più che piacevole è stato anche il gol di Joshua Zirkzee che ha aperto la contesa: "Un passaggio fantastico da dietro (di Aebischer, ndr), poi lui si inventa una giocata che dimostra il suo enorme talento. Ma ancora una volta voglio sottolineare il grande lavoro che fa, al di lá della sua qualità".

Da oggi si pensa alla Coppa Italia: "Beukema oggi non era al 100% così abbiamo scelto Bonifazi, che ha messo in campo una buona prestazione. Pensiamo subito al Verona, che già in campionato ci ha reso la vita difficile”.

Queste invece le parole di Joshua Zirkzee, ora a quota tre reti in campionato: "Bell’inizio di partita: ho ricevuto l’assist perfetto da Aebischer, ero in traiettoria, l’ho messa dentro, è stato tutto bello. Sono contento di aver segnato, ma avrei preferito i tre punti: fare gol è una sensazione fortissima ma vincere di squadra è il massimo. Noi siamo forti ma il Sassuolo è una buona squadra e oggi è riuscita a metterci in difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, quindi possiamo dire di aver fatto un buon punto. Oggi su alcuni episodi ci è mancata un po’ di fortuna, come nel fuorigioco sul mio secondo gol poi annullato, ma abbiamo fatto una bella prestazione. Abbiamo tanti giocatori di qualità e la mentalità di un gruppo che vuole vincere. In questa squadra non mi sento il leader: ogni giocatore ha delle responsabilità soprattutto nei confronti dei nostri tifosi che oggi qui ci hanno seguito in massa e si son fatti sentire per tutti i 90 minuti. Sono stati incredibili, avremmo voluto vincere anche per loro, per farli contenti e farli sognare”.

