Thiago si gode la continuità del gruppo. Ora cominciano gli esami per l’Europa

La continuità è il sogno dichiarato di ogni allenatore: molto meglio una linea di rendimento media, ma costante nel tempo che gli alti e bassi che quasi mai nel calcio generano crescite durature. Questa è la teoria: e poi c’è il Bologna di Motta.

Squadra solida all’ennesima potenza, che riesce a restare ‘dentro’ la partita e a portare a casa il risultato minimo anche quando non azzecca la sua giornata più felice. Come a fine gara sabato ha ammesso lo stesso Thiago, troppi errori hanno punteggiato la prestazione col Sassuolo. Nello sport il confine tra le proprie imperfezioni e le virtù dell’avversario, che nel caso dei neroverdi sono molteplici, è sempre labile. Resta un dato inconfutabile: il Bologna di Motta non conosce l’onta della sconfitta dal 21 agosto, notte dello 0-2 al debutto in campionato col Milan. Da allora i rossoblù hanno raccolto 3 vittorie e 6 pareggi, infilando una striscia di 9 risultati utili che eguaglia il percorso del primo Mihajlovic rossoblù, quando Sinisa debuttò sulla panchina del Bologna nel novembre 2008. Con una differenza però: che allora Mihajlovic nella sua serie dorata raccolse 13 punti, contro i 15 del Bologna di Thiago.

Quindici punti dopo 10 giornate rappresentano peraltro il bottino più alto dei rossoblù negli ultimi vent’anni, ovvero da quando la serie A è a venti squadre: vicino c’è andato solo il Bologna di Donadoni, che nel 2017-18 si fermò a 14. Chiaro che essere solidi non vuol dire essere non perfettibili. Ci sono innesti estivi di lusso, come Freuler e Saelemarkers, che ancora non hanno offerto un rendimento in linea con le rispettive potenzialità. Altri, è il caso di Karlsson e Fabbian, sono spariti dai radar e andranno recuperati alla causa. Fa specie notare che, a fronte della crescita esponenziale di Zirkzee e delle conferme fornite in questo avvio di stagione da Orsolini, un solo gol degli 11 segnati sia arrivato dal mercato estivo: quello firmato da Fabbian nel giorno della vittoria (2-1) col Cagliari. Sono gli effetti postumi del cantiere aperto, oggi che il cantiere aperto non lo è più, ma che non per questo si è autorizzati a pensare che il Bologna sia una squadra già fatta e finita. In tutto questa viene fatto di chiedersi se questo gruppo abbia le potenzialità per ambire a un posto in Europa.

Mai come in questa circostanza viene in soccorso in calendario, che prima della sosta metterà di fronte ai rossoblù due avversari del calibro di Lazio e Fiorentina. ‘Crash test’ veri, per capire se a Castelebole si possa o meno alzare l’asticella. Prima però c’è la Coppa Italia, quasi mai amica dei Bologna di Saputo. Tradotto: niente scherzi (anzi scherzetti: è pur sempre la notte di Halloween) domani col Verona.