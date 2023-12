Thiago: "Sognare è gratuito. Ma non è questo il momento"

Sorrisi, foto (tante) e consigli vari dispensati a chi, un giorno, spera di arrivare in serie A alla guida di un club. Ma che per il momento si limita a sognarlo, quel momento. Nella serata in cui la sezione Aiac di Bologna organizza il ’Premio Panchina’ per tutti gli allenatori dilettantistici di Bologna e provincia che si sono messi in mostra lo scorso anno, la scena se la prende Thiago Motta, ospite d’onore della serata svoltasi nella sede dell’Aia provinciale. E, inevitabilmente, anche gli altri allenatori non possono che cadere nella tentazione di chiedere a Thiago un parere sulla possibilità europea, ora che il Bologna è quarto: "Sognare è gratuito, dobbiamo concentrarci su ciò che è possibile controllare. Abbiamo una partita importante, che è la prossima".

Il solito Thiago, verrebbe da dire, che prova comunque a slacciarsi un bottone: "Potremo parlare di altro a due, tre partite della fine del campionato, preferisco parlare di altro. Dovremo arrivare alla gara di domenica pensando a cosa potrà succedere, capire che avversario affronteremo, come limitarli e sfruttare le loro debolezze". Non solo: "Oggi è impossibile pensare a dove possiamo arrivare, e nel gruppo è controproducente; ma capisco questo entusiasmo, fa molto bene ai ragazzi".

Già, i ragazzi. Quei ragazzi fin qui capaci di portarsi a casa 25 punti in quindici giornate di campionato: "Giocano anche per i tifosi, percepiscono ogni giorno cosa significhi indossare la maglia del Bologna. Giochiamo non per noi stessi, ma per la passione della gente, è lo stimolo in più che serve nel quotidiano". A maggior ragione se di fronte ci sarà la Roma del ’maestro’ Mourinho.

In serata, oltre alla consegna dei premi, anche il monito del presidente regionale Lnd, Simone Alberici, volto alla tutela, una volta di più, della classe arbitrale, a maggior ragione dopo gli avvenimenti del weekend sui campi dell’Emilia-Romagna.

Giacomo Guizzardi