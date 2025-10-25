Thijs-Jens, dall’ospedale alle stelle. Ecco i gemelli del gol e del destino

Poco più di cinque mesi fa, condivisero l’esperienza dell’intervento chirurgico: entrambi per risolvere un problema di pubalgia che li aveva condizionati nella seconda parte della stagione. Correva il 27 maggio scorso, a pochi giorni di distanza dal termine della passata stagione e sarebbero stati operati prima se la corsa in Coppa Italia e un quarto posto in bilico fino alle ultime curve non li avessero portati a voler stringere i denti.

Dal letto d’ospedale a una notte storica: gol e assist per Dallinga, gol del vantaggio per Odgaard, che hanno regalato al Bologna un successo atteso da circa 26 anni: perché era dal 1999 che il Bologna non si regalava una vittoria in Europa (dal 2002 considerando l’Intertoto). Storie diverse, quella dei due, ma che è corsa su binari paralleli da gennaio in poi, complice la pubalgia. Il danese è tornato.

E l’olandese? Vuoi vedere che che possa rivelarsi l’ennesimo affare della squadra mercato rossoblù? Il dubbio inizia a montare. Perché Thijs Dallinga un anno fa soffrì il salto dalla Francia all’Italia, il peso dei 15 milioni +3 di bonus investiti per lui e l’eredità di Zirkzee, oltre alla concorrenza di un Castro scatenato. E ha sofferto un infortunio che lo ha tolto dai giochi proprio quando sembrava pronto a sbocciare. Furono 7 i suoi gol la scorsa stagione, unico a segnare in tutte le competizioni, Champions (Dortmund) inclusa. Sei marcature arrivarono da gennaio in poi: 3 in Coppa Italia, in cui trascinò i rossoblù in semifinale di andata e ritorno con l’Empoli, lui che era arrivato dal Tolosa con la fama di essere ‘Re di Coppe’ in virtù di 4reti in 8 gare segnate in Europa League e di 7 in 8 gare di Coppa di Francia, vinta contro il Nantes.

Vuoi per l’infortunio, vuoi per una prima stagione non convincente, vuoi per la necessità di allungare la rosa, in estate il Bologna ha preso Immobile e Dallinga sarebbe dovuto rimanere fuori dalla lista Uefa, se Ciro non si fosse infortunato. Ma la ruota è girata nella direzione dell’olandese, per il quale comunque il Bologna aveva rifiutato una proposta da 20 milioni più bonus da parte del Lens negli ultimi giorni di mercato, credendo nella sua consacrazione. Detto, fatto: due assist col Pisa, rigore conquistato a Lecce, assist e gol alla prima da titolare in Europa.

Ora tocca a Castro e Immobile rispondere, perché Dallinga è in rampa di lancio e intenzionato a prendersi un ruolo da protagonista. Quello che ha sempre avuto Odgaard dall’ottobre di un anno fa: sbocciò il 19 a Genova, quando Italiano sdoganò il 4-2-3-1 col danese trequartista, costruendo anche attorno a lui il suo Bologna. E’ già a quota 3 gol, in appena 9 presenze e non intende fermarsi, perché nell’anno che porta al mondiale il danese vuole la nazionale. Dal letto d’ospedale alla titolarità: Dallinga e Odaard hanno fatto decollare il Bologna.