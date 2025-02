Ticket a metà prezzo. San Valentino al Dall’Ara. Ecco gli sconti col Toro

L’amore per il Bologna anche a San Valentino. Con i rossoblù che torneranno in campo domenica alle 18 per la trasferta di Lecce, parte oggi la prevendita per la prossima sfida casalinga con il Torino, in programma al Dall’Ara proprio il 14 febbraio alle 20.45. La società rossoblù ha approfittato della concomitanza con la festa degli innamorati per presentare una promozione ad hoc: "Porta allo stadio chi ami!". Gli abbonati potranno infatti acquistare un biglietto a metà prezzo in qualsiasi settore, utilizzato come codice per la tariffa agevolata il PNR o la tessera ’We are one’, dell’abbonamento 24/25 a cui andrà aggiunto un trattino e la data di nascita. La promozione sarà valida solo per l’acquisto online con un link apposito accessibile tramite il sito ufficiale del Bologna.