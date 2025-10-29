Bologna-Torino 0-0. Finale senza emozioni: pari a reti bianche al Dall'Ara

Bologna, 29 ottobre 2025 – Finisce senza reti la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Torino. Uno 0-0 in cui a vincere è la noia: poche occasioni da gol, risultato giusto.

Gara bloccata

Niccolini sceglie Dallinga e non Castro in attacco, riposa Orsolini: al suo posto Bernardeschi. Nel Torino rifiatano Asllani e Vlasic: dentro Gineitis e Ngonge. Fase iniziale di studio, bisogna aspettare il 23' per vedere il primo tiro in porta: Vitik sbaglia il rinvio, ne approfitta Adams che si sistema la palla sul mancino e calcia colpendo la traversa. Reazione immediata del Bologna: sassata dalla distanza di Lykogiannis, vola Paleari a deviare in corner. Al 27' tentativo da fuori anche di Bernardeschi: mancino troppo schiacciato sul primo palo, fuori. Si va all'intervallo sullo 0-0.

Pareggio senza reti

La ripresa si apre con un bel mancino al volo di Bernardeschi: Paleari si tuffa e salva in corner. Ci prova anche Lykogiannis con una staffilata da fuori al 53': esterno della rete. Il Torino si affida agli inserimenti dei centrocampisti per rispondere, come quello di Casadei al 66': decisivo Lykogiannis. Al 78' ancora Toro in avanti: Vlasic si appropria di una palla vagante al limite dell'area e incrocia con il mancino, fuori di poco. Finale di gara senza emozioni: finisce 0-0 al Dall'Ara.