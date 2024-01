TRASFERTA: IN VOLO DAL MARCONI. Duecento tifosi rossoblù all’Unipol Domus. Alto il costo del biglietto per gli ospiti: 40 euro

Non sarà solo questo pomeriggio il Bologna all’Unipol Domus. Al momento sono circa duecento i tifosi rossoblù che hanno deciso di seguire la squadra sull’isola, compreso un nutrito drappello di esponenti dei gruppi della curva Bulgarelli che avevano organizzato per tempo un volo charter in partenza dal ‘Marconi’.

Considerato che l’unica possibilità concreta era quella del tragitto in aereo è una risposta di tifo apprezzabile considerato anche l’elevato costo del biglietto in curva ospiti: 40 euro. Certo ingolosisce di più la trasferta in casa Milan di sabato 27 gennaio: il settore ospiti del Meazza è in vendita a 19 euro.