Tris di partite da oggi: giovedì l’Aston Villa, poi il Lecce. Rowe, Holm e Dallinga chiedono spazio all’allenatore

Inizia il tour de force. La gara con il Genoa inaugura un ciclo di tre gare in una settimana, che comprende l’esordio in Europa League in casa dell’Aston Villa e a seguire la trasferta di Lecce. Di più saranno cinque gare in quindici giorni da qui al 5 ottobre, con Friburgo e Pisa. Va da sè che Italiano dovrà attingere a tutti gli elementi per fare fronte al ciclo di gare. E allora si attendono risposte da elementi in fase di inserimento o in cerca di riscatto: non solo Dominguez fa parte di questa categoria.

Pure da Miranda il tecnico si attende un passo avanti: "È partito con una squalifica pendente alla prima giornata. Ora ha alzato i ritmi e sta bene", ha spiegato il tecnico.

Ci sarà spazio per lui: da capire se già oggi con il Genoa o a partire dall’esordio in Europa League, perché quella di oggi è gara da vincere per ritrovare punti, ritmo e convinzione e in casa Bologna si punta a schierare la migliore formazione possibile. Una gara alla volta, come sempre, ma l’obbligo delle rotazioni include la necessità di ritrovare pure Holm, altro elemento di movimento che come Dominguez non ha ancora trovato minuti, ma a differenza dell’argentino per quel che riguarda lo svedese il motivo è da ricercare unicamente nell’infortunio che lo ha fermato.

"Emil ha fatto il secondo allenamento con la squadra solo oggi perché nel mezzo gli abbiamo dato un giorno di scarico perché ha spinto molto ed ha un motore importante".

Probabile che il suo rientro avvenga a gara in corso e gradatamente da qui alla sfida con il Lecce, per evitare ricadute e nuovi problemi muscolari. Il grande atteso è Rowe, sia perché è arrivato come sostituto di Ndoye sia perché rappresenta l’acquisto più oneroso della storia del club con i suoi 19,5 milioni di costo del cartellino: "Ho cercato di fargli assaporare il campionato di serie A in quei 20 minuti a Milano. Sta cercando di fare tutto quello che gli viene chiesto, si sta applicando e sono certo che appena entrerà nei meccanismi ci darà tantissimo".

La fase d’inserimento, stando alle parole di Italiano, non è ancora completata. Ma con 5 gare in due settimane sarà percorso da accelerare, magari mettendo qualche partita da titolare nelle gambe. Non è finita. C’è da recuperare anche Thijs Dallinga, costretto all’operazione alla fine della scorsa stagione, proprio quando aveva iniziato a trovare la via del gol: "Troverà spazio, per forza in queste partite, avrò bisogno di tutti", chiosa Italiano. Anche perché, senza Immobile, il peso dell’attacco sarà da dividere tra l’olandese e Castro, altro elemento in cerca del primo gol in questa stagione.

Marcello Giordano