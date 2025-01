Ufficiale la nuova partnership con C.P. Company, l’azienda leader dello streetwear fondata negli anni ‘70 sotto le Due Torri da Massimo Osti. E’ il secondo club dopo quello inglese. Il Bologna si veste da grande, sulle orme del Manchester City

Il Bologna sulle tracce del Manchester City. Non è una futura sfida europea (almeno per il momento), ma la certificazione che il club di Joey Saputo ha ormai raggiunto una dimensione da Champions League anche nell’immaginario dei tifosi e nel mondo della comunicazione. A provarlo il nuovo sponsor dei rossoblù annunciato ieri: C. P. Company, azienda leader dello streetwear a livello mondiale fondata negli anni ‘70 sotto le Due Torri dal designer Massimo Osti e, dal 2024, fashionwear partner proprio della squadra di Pep Guardiola ed Erling Haaland. Nella stessa veste l’azienda è diventata partner anche del Bologna.

"Il nostro marchio ha un legame fortissimo con il mondo del calcio e soprattutto con queste due città – spiega Lorenzo Osti, presidente di C. P. Company – Più che due realtà distanti tra di loro, Bologna e Manchester ci sono sembrate due punti da connettere, anche perché hanno molte cose in comune, più di quanto sembri: sono entrambe città industriali, con una forte scena musicale, non sono al centro del mondo ma hanno un carattere molto forte e condividono gli stessi valori, dalla grande cultura del lavoro all’apertura verso l’esterno data dall’essere tutte e due delle città universitarie. Il City ha chiaramente una visibilità globale, ma Bologna è la nostra storia, una città importantissima per me, la mia famiglia, mio padre e il nostro marchio: è come se fossimo riusciti a tenere insieme le due anime di C. P.".

A dimostrazione del legame fortissimo con Bologna, nel lancio di questa partnership sono stati coinvolte vere e proprie istituzioni del mondo bolognese (e rossoblù) come Gianni Morandi e suo figlio Tredici Pietro, nonché lo scrittore Enrico Brizzi con la sua ‘Zirudela del Bologna’ in chiave punk e alcuni luoghi iconici della città, dallo stadio Dall’Ara, ovviamente, al Disco D’Oro, passando per la panchina di Lucio Dalla in piazza Cavour, e i tifosi veri e propri della squadra rossoblù.

"Questa partnership celebra il legame speciale con una città unica, capace di fondere tradizione e innovazione, cultura e sport – sottolinea Christoph Winterling, direttore commerciale e marketing del Bologna – Siamo felici di portare, insieme a C. P. Company, il nome di Bologna e di suoi valori nel mondo".