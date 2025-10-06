Un bel ripasso di Italiano. "Ho rivisto lo spirito della scorsa stagione. Peccato fermarci ora»

"Giornata perfetta", scolpisce Italiano. Perché, dice il tecnico, "è stata la prima partita che abbiamo giocato a un livello qualitativo alto, specie nelle soluzioni d’attacco, e perché ho rivisto lo spirito che ci aveva contraddistinto nella scorsa stagione". Nel calcio funziona così: dopo un 4-0 per Italiano è un Bologna da sogno, per Gilardino un Pisa da incubo. La verità è che quando il Bologna ha messo in campo la sua schiacciante superiorità tecnica il Pisa è uscito dalla partita: anche se a farlo uscire fragorosamente è stata una sciocchezza di Touré al minuto 36.

"Bravi noi ad approcciare nel modo giusto la gara, ma dopo l’espulsione di Touré le cose sono diventate molto più facili", ammette Italiano. Se la giornata è stata perfetta, il più perfetto di tutti è stato Cambiaghi. "Nicolò è galvanizzato dalla convocazione in azzurro – ammette il tecnico – ma oggi ho visto bene tutti. A cominciare da Freuler e Moro, che si sono fatti dare nei piedi anche i palloni difficili, per continuare con Orsolini, che dopo gol, assist e palo ho tolto decidendo di preservarlo".

Avrà ringraziato anche il cittì azzurro Gattuso, che con la doppia chiamata Orsoli-Cambiaghi ieri ha fatto bingo. "Non devo dare consigli a Gattuso ma sono contento per i ragazzi. Essere convocati in nazionale è una soddisfazione per tutti".

A questo giro lui ne perderà dodici: assenze difficili da metabolizzare nelle due settimane della sosta che porteranno alla trasferta di Cagliari del 19 ottobre. "Peccato, perché dopo questa vittoria potevamo continuare a battere sulle prestazioni, sul ritmo e sui meccanismi di gioco – osserva l’allenatore di un Bologna che per una decina di giorni adesso lavorerà a scartamento ridotto –. Però sappiamo che è così, ormai ci siamo abituati: quando i ragazzi torneranno riprenderemo da dove abbiamo lasciato".

C’è un dettaglio che la dice lunga sulla voglia del gruppo di tornare in fretta il Bologna vero. "Appena finita la partita ho fatto i complimenti ai ragazzi – rivela Italiano – e parlando con Freuler ci siamo già confrontati su quello che ci aspetta a Cagliari tra due settimane". Bravi tutti ieri? No, qualcuno è più che perfettibile: vedi il Rowe sprecone del secondo tempo. "Nello spogliatoio l’ho detto davanti a tutti: Jonathan adesso ci deve tre gol. E si deve attivare per farli perché quando un attaccante inizia a segnare è un valore aggiunto per tutti. Il gol sbagliato davanti al portiere? Non credo che in quella circostanza sia stato superficiale ma certo è una cosa in cui deve migliorare".

Confetti anche per Dallinga e Miranda: "Thijs gioca perché l’ho visto pronto e motivato. Nel primo tempo poteva segnare sfruttando l’assist di Cambiaghi, ma la sua prestazione è stata di livello. A Juan ho detto che non mi era piaciuto com’era entrato col Friburgo: oggi ho rivisto il Mirands che conosco". Il Bologna vero è tornato? Attendiamo conferme più probanti. Nell’attesa, conclude Italiano, "ci godiamo una sosta serena: questa vittoria da valore anche al ‘pareggiotto’ di Lecce".