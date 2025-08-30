Un Bologna a furor di popolo. L’effetto Dall’Ara contro Fabregas. Italiano: "Voglio un grande debutto»

Tra l’euforia da sorteggio di Europa League, i mal di pancia di Lucumi e il mercato alle ultime curve, stasera al Dall’Ara c’è da affrontare la pratica Como: una delle pratiche più indigeste per qualsiasi allenatore di A, a maggior ragione dopo il passo falso dei rossoblù con la Roma all’Olimpico e la partenza lanciata dei lariani. Chiedere a Maurizio Sarri, ex profeta del calcio moderno che domenica sul lago, al cospetto del giovane ‘allievo’ Cesc Fabregas, ha fatto la figura del pivellino. Lazio umiliata, più nel gioco che nel punteggio (0-2, nel dubbio), da un Como a trazione indonesiana che in estate ha negato Fabregas all’Inter e Nico Paz al Tottenham facendo registrare fin qui un saldo negativo di mercato di -90,3 milioni a fronte del +29 del Bologna (fonte Transfermarkt).

I soldi, anche nel calcio, non sempre garantiscono la felicità e nessuno oggi può dire dove sarà il Como tra dieci anni. Di sicuro la squadra di Fabregas è l’avversario più scomodo che potesse capitare a un Bologna che ha bisogno di muovere la classifica prima di bussare all’uscio di casa Milan, al Meazza, dopo la sosta.

Ieri Vincenzo Italiano aveva un occhio a Casteldebole e l’altro a Montecarlo, dove era in programma il sorteggio della fase a campionato dell’Europa League. Conosciuti gli otto avversari dei rossoblù in Europa, stasera il tecnico aspetta di ‘conoscere’ la tenuta di una coppia di centrali inedita, soluzione quasi obbligata se un Lucumi malconcio nel fisico (fastidio muscolare) e nella testa (pende sempre la richiesta di essere ceduto al Sunderland) dovesse accomodarsi in panchina. Spazio dunque alla coppia Vitik-Heggem, precocemente chiamati a superare un esame per cui si spera che siano pronti. Per fortuna si gioca al Dall’Ara, che da tre stagioni, senza soluzione di continuità da Motta a Italiano, si è sempre rivelato un fattore aggiunto.

"E’ la nostra prima gara casalinga di campionato – ha fatto sapere ieri Italiano con una nota del club, dal momento che l’impegno monegasco ha indotto il Bologna a cancellare la conferenza stampa della vigilia –. E’ il debutto al Dall’Ara, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo farci trovare pronti. Giocare in casa dev’essere il nostro punto di forza, vogliamo far sentire subito il nostro carattere e regalare una prestazione all’altezza dell’entusiasmo della piazza".

Per quanto possa essere indicativo della salute di una squadra, i rossoblù hanno firmato l’ultima vittoria al Dall’Ara il 20 aprile in campionato con l’Inter (col gol iconico di Orsolini). Stasera proveranno a spezzare il piccolo incantesimo puntando sulle prime volte in stagione di Zortea e Miranda in difesa, sul probabile ritorno tra gli undici titolari di Ferguson e sulla voglia di (ri)prendersi il mondo di Castro, centravanti obbligato, Dallinga permettendo, nei due mesi in cui Immobile resterà parcheggiato in infermeria. Effetto Santi ed effetto Dall’Ara (annunciati 28 mila spettatori), sperando che la ‘combo’ funzioni e cancelli le titubanze mostrate una settimana fa all’Olimpico.