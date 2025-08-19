Un Bologna da recuperare. Castro e Dominguez, la crisi d’Argentina che preoccupa Italiano

Santiago Castro e Benjamin Dominguez: dove si è infranta l’onda argentina? Italiano se lo chiede. Certo è ancora calcio d’agosto, la stagione alle porte è lunghissima e offrirà a entrambi l’occasione di rivedere giudizi formulati in una fase che per natura non si presta a vaticini definitivi. Eppure Castro e Dominguez in questi primi quaranta giorni di lavoro sono stati i lontani parenti dei calciatori ammirati nei rispettivi momenti d’oro della scorsa stagione.

Crisi argentina? Facciamo crisetta, Con annessa speranza che, come tutti i momenti di congiuntura negativa, sia destinata a passare in fretta. Eppure è sotto gli occhi di tutti che il precampionato dei due ragazzi divisi da un solo anno di età (Dominguez è un 2003, Castro un 2004) e nati a una sessantina di chilometri di distanza (quelli che separano La Plata, che ha i dato i natali a Dominguez, da Buenos Aires, dove è nato Castro) fin qui si sia stato al di sotto delle aspettative.

Partiamo da Castro, reduce da una stagione che, fino all’infortunio di marzo, lo aveva messo sotto i riflettori di mezza Europa. Santiago in questo precampionato ha accusato un solo vero problema (che in teoria per il Bologna è una risorsa): essersi ritrovato come concorrente alla maglia di titolare un attaccante che ha quattordici anni più di lui, ma che ha scritto a suon di gol la storia recente del calcio italiano.

Il fattore dirimente però è che mentre Ciro Immobile si è presentato a Casteldebole tirato a lucido e, al di là dei numeri sotto porta delle amichevoli del precampionato, in tutti i test mostra parametri atletici che in un trentacinquenne stupiscono (in positivo), Castro ha l’aria di uno finito sotto un treno.

L’aspetto psicologico in un ventenne conta e Santiago adesso deve metabolizzare l’idea che la concorrenza, quando è sana, all’interno di un gruppo aiuta.

Castro deve anche recuperare la condizione migliore perché, come si è scoperto solo strada facendo, l’infortunio al piede patito in nazionale a marzo è stato qualcosa di molto doloroso e complesso, che solo adesso il ragazzo è riuscito a mettersi definitivamente alle spalle.

In nazionale con Castro a marzo c’era anche Dominguez e pure lui da allora è l’ombra dell’ala inarrestabile che tra fine dicembre e primavera aveva stregato tutti a suon di gol (4) e assist (3).

Con una differenza sostanziale: Castro può avere la giustificazione dell’infortunio, Dominguez no. E mentre in precampionato Castro si è trovato a dover duellare, oltre che con Dallinga, con il totem Immobile, Dominguez, complice il ritardo di condizione (con infortunio) di Bernardeschi e il vuoto, ancora non colmato, per la partenza di Ndoye, in pratica non aveva concorrenti.

Risultato: prestazioni quasi sempre sempre sottotono, che non son piaciute a Italiano. C’è di bello che tra un mese, il 18 settembre, Castro compirà 21 anni e il giorno dopo, il 19 settembre, Dominguez festeggerà i 22. Dunque crisetta argentina sì, ma parliamo di due ragazzi che hanno appena iniziato il loro viaggio nel pallone.