Un dieci in cui avere Fede. Da Giannone a Karlsson, quanti flop. Bernardeschi vuole rifare la storia

Accordo fatto (contratto biennale con opzione per una terza stagione), mancano solo visite mediche e firma. Anche la maglia per Federico Bernardeschi sembra già pronta. E come accade per tutti quelli che hanno le stimmate dell’artista salvo sorprese sarà la 10. Quali sono stati i numeri 10 del Bologna di Saputo? Dal 2014-15 ad oggi, in ordine cronologico, Luca Giannone, Matteo Mancosu, Mattia Destro, Nicola Sansone, Marko Arnautovic (ma per una sola partita) e Jesper Karlsson.

A scorrere i nomi si evince che non sempre alla maglia più ambita è corrisposto un rendimento all’altezza. Giù il cappello davanti a sua maestà Arna, che però è stato 10 solo per una notte: quella dell’11 agosto 2023, in Coppa Italia col Cesena al Dall’Ara, qualche giorno prima di un bollente trasferimento all’Inter. Tutti gli altri interpreti baciati dal numero di maglia più iconico in era Saputo sono stati abbastanza deludenti. A cominciare dall’ultimo interprete, quel Karlsson arrivato dall’Az Alkmaar col 12 (i milioni sborsati per il cartellino) e col pedigree dell’attaccante dotato di talento ma che quel talento, nelle due stagioni in cui ha avuto il numero 10 sulle spalle, lo ha quasi sempre lasciato nell’armadietto o, nella migliore delle ipotesi, in panchina.

Mancosu fu un 10 di passaggio tra la B e la A: all’atto pratico poca roba. Destro doveva essere l’astro più fulgido del Bologna tornato a riveder le stelle: ma non è andata come tutti speravano. Sansone in quale delle sue cinque stagioni da 10 ha davvero brillato? Nella sua prima, quando arrivò a gennaio insieme all’amico Soriano. Dopodiché molte più ombre che luci. Quanto a Giannone, all’alba dell’era Saputo, idealmente può far coppia con Fabio Vignaroli nella galleria dei 10 rossoblù più improbabili di sempre.

E poi ci sono i grandi, per non dire grandissimi: su tutti Roberto Baggio e Beppe Signori e due incollature dietro Lajos Detari, Tomas Locatelli, Gaston Ramirez e Alberto Gilardino. E’ a questo partito che vuole iscriversi Bernardeschi, uno che il 10 lo aveva sulle spalle già nelle giovanili della Fiorentina e che poi con i viola in prima squadra è stato 10 solo nelle ultime due stagioni (2015-16 e 2016-17) prima del suo passaggio alla Juve. In bianconero ‘Berna’ ha indossato la 33 (per quattro stagioni) e la 20 (prima dello sbarco in Mls) per poi tornare all’amato 10 nei tre anni di Toronto.

E in nazionale? In azzurro il ragazzo di Carrara ha avuto in dote il numero di maglia più nobile per tre stagioni ma quando nel 2021 ha vinto gli Europei in Inghilterra il cittì Mancini gli aveva assegnato il 20. Sono altri, ovviamente, i numeri che più contano: quelli del rendimento. E se ‘Berna’ ha scelto Bologna è anche perché una stagione al top in rossoblù potrebbe riaprirgli le porte della nazionale nell’anno che porta ai Mondiali. Difficilmente in futuro gli aprirà le porte Thiago Motta, che due estati fa a Valles arricciava il naso ogni volta che si pronunciava il nome di Bernardeschi come potenziale rinforzo. Ma son problemi dello Stranino.