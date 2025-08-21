Un norvegese a Bologna. Le promesse di Heggem: "Ho un fisico bestiale. Mi sento pronto per la A»

Ci vuole un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, per prendersi tutta questa gloria nell’arco di un solo anno solare. Ai primi di luglio del 2024 Torbjorn Heggen era ancora un calciatore del Brommapojkarna, club di un quartiere di Stoccolma che milita nella serie A svedese in cui questo marcantonio biondo tutto muscoli e scandinava applicazione era approdato dopo un peregrinare tra Rosenborg, Ranheim e Sandnes.

Eccezion fatta per il Rosenborg, il club della sua città natale Trondheim in cui peraltro è transitato senza lasciare traccia, nulla di particolarmente intrigante nella geografia del calcio scandinavo. Poi, in rapida sequenza, sono arrivati il trasferimento al West Bromwich Albion in Championship (a fine stagione tifosi e compagni lo hanno eletto calciatore dell’anno del Wba), l’esordio in nazionale maggiore con tanto di sfida stravinta con l’Italia e l’approdo in serie A. Decisamente ci vuole un fisico bestiale.

"Sono un difensore molto fisico – conferma il ventiseienne nazionale norvegese –. Il mio piede preferito è il sinistro, tanto che al West Bromwich Albion le prime partite le ho giocate da terzino sinistro, ma so usare anche il destro. Mi piace giocare il pallone".

"Sarà molto utile nelle uscite dalla nostra area palla al piede", annuisce il diesse rossoblù Marco Di Vaio che lo affianca in sala stampa.

Ancora Heggem: "Al centro della difesa mi aiuta molto la fisicità. In Championship è andata così e penso che la stessa cosa succederà in Italia, perché la serie A è un campionato fatto non solo di tattica, ma anche di duelli fisici".

E i dodici mesi che lo hanno fatto decollare? "Nell’ultimo anno sono cresciuto tanto, dentro e fuori dal campo – ammette Heggem –. Al West Bromwich Albion ho avuto la fortuna di incontrare un allenatore (lo spagnolo Carlos Corberan, che a metà stagione è passato al Valencia, ndr) che in pochi mesi mi ha cambiato. Probabilmente quelle potenzialità le avevo anche prima, ma è importante incontrare un allenatore che ti aiuta a tirarle fuori. Sono sicuro che succederà anche qui con Italiano".

Un norvegese biondo di 192 centimetri e un siciliano brevilineo, ma tosto cresciuti agli antipodi del vecchio continente: Thondheim è un fiordo lassù, da Ribera si annusa l’Africa. Da Casteldebole, in compenso, si annusa il calcio che conta.

"I miei idoli da bambino erano Zinedine Zidane e Sergio Ramos – dice Torbjorn –. In Norvegia il campionato in cui ogni ragazzino sogno di giocare è la Premier League, ma nella mia testa ci sono sempre stati i primi cinque campionati d’Europa e la possibilità di giocare nelle coppe. Ora ho questa chance e mi sento pronto. Anche se i primi giorni sono stati duri, tra il lavoro che mi chiede l’allenatore e le temperature alte di Bologna".

Il 6 giugno, nell’aria frizzantina di Oslo, con la Norvegia Heggem umiliò l’Italia (3-0) facendo saltare la panchina di Spalletti. Il corazziere biondo sa anche sorridere: "Nello spogliatoio non ne ho ancora parlato: non voglio farmi subito nemici...".