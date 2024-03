Un po’ di Saele sul Bologna. Dribbling, copertura e tanti cross: così Alexis si è ripreso la scena

E’ entrato spaccando la partita di Bergamo con l’Atalanta e conquistando il rigore della parità: Alexis Saelemaekers si candida per una maglia da titolare con l’Inter, in quello che sarebbe un suo personalissimo derby, considerato il passato milanista.

Ha pure motivazioni extra, il belga: perché al Bologna deve una parte dello scudetto che si cucì sul petto due anni fa, quando i rossoblù stesero l’Inter grazie alla papera di Radu tramutata in gol da Sansone, di cui ha preso idealmente il posto. E poi ha una semifinale di Champions persa con i cugini da vendicare, al netto della soddisfazione che si è tolto insieme con questo Bologna in Coppa Italia, e nella sfida di andata, in cui giocò mezzora.

Salvo sorprese, domani Saelemaekers sarà titolare. Ma questa non dovrebbe essere l’unica variazione di formazione da parte di Thiago, rispetto all’ultima partita. La sofferenza sulle fasce del primo tempo contro la Dea suggerisce al tecnico una possibile ulteriore novità nel tridente: Dan Ndoye dal primo minuto e Orsolini arma tattica a partita in corso, quando il match potrebbe aprirsi, le squadre allungarsi e la tenuta atletica anche degli avversari venire un po’ meno.

Non c’è dubbio che Orsolini sia uomo più determinante negli ultimi venti metri e meno portato alla copertura, nonostante le sue capacità di stare dentro la partita e alle consegne si siano notevolmente innalzate.

Ma con l’Atalanta ha faticato, mandando in tilt pure Posch. E allora ecco che Ndoye potrebbe essere presentato a destra, sul suo piede naturale, vista la sua capacità di sacrificio e strappo: almeno dall’inizio.

Se così sarà, conferma in vista per Posch, sulla fascia destra di difesa, e per Kristiansen a sinistra. E la coppia di centrali dovrebbe essere composta dall’inamovibile Beukema e Calafiori, vista anche la sua capacità di risultare centrocampista aggiunto: e considerando l’impatto della mediana interista, non è un dettaglio.

Lucumi, al momento, gioca di rincorsa, nonostante sia stato tra i migliori nell’ultimo turno, per ragionamenti di equilibri tattici e non certo di merito.

In mezzo, Freuler davanti alla difesa e Ferguson non si toccano. La novità potrebbe essere Aebischer al posto di Fabbian dal primo minuto, per disegnare un Bologna più simile al 4-2-3-1 che non al 4-3-3, con Ferguson chiamato ad andare a prendere a uomo Calhanoglu o Asllani e Freuler e Aebischer a occuparsi degli inserimenti di Barella, Mkhitaryan o Frattesi.

In questo caso, l’esuberanza e la capacità di inserimento di Fabbian potrebbe risultare arma da usare a partita in corso al pari di Orsolini, dopo aver mantenuto in equilibrio la gara nella prima parte, dato che il Bologna è specialista dei secondi tempi e dei finali in crescendo.

Potrebbe essere questo il piano tattico anti-Inter di Thiago. Con il ballottaggio Skorupski-Ravaglia (impiegato in Coppa Italia) che resta aperto e che alla vigilia vede favorito il polacco. Ma non è ancora detta l’ultima parola.