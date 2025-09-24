Un rapporto fino al 2028. Bfc e Cus Bologna, un accordo per lavorare col mondo accademico

Accordo tra Cus e Bologna: le parti hanno siglato un accordo quadriennale di collaborazione che va da questa stagione al 2028 e che stabilisce l’utilizzo, da parte del Bologna Fc, delle strutture gestite dal Cusb, in particolare del Centro Universitario Sportivo Record, in via del Pilastro 8. A usufruirne saranno il settore calcio a 5 del club rossoblù. "Siamo soddisfatti di accogliere una società come il Bologna Fc all’interno delle nostre strutture. L’accordo di partnership testimonia la qualità delle nostre strutture", dichiara il presidente del Cus Bologna Piero Pagni.

Soddisfazione espressa anche dal responsabile dell’area futsal rossoblù Gianni Fruzzetti: "Legare il nome del club a quello dell’Università ci riempie sempre d’orgoglio, essendo nostra priorità instaurare un legame duraturo con molte realtà cittadine. Le nostre categorie (prime squadre maschili e femminili, oltre all’U19 maschile ndr) si alleneranno in una palestra eccellente sotto tutti i punti di vista che molti conoscono già, essendo iscritti proprio all’Alma Mater Studiorum".