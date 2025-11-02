Un rossoblù a Parma. Mengoli e il suo Bologna: "Stavolta niente regali. E io sogno lo scudetto»

"Qui sono tutti pieni di complimenti quando si parla del Bologna: la verità è che hanno un gran bisogno di punti. Ma i punti servono anche a noi e stavolta non possiamo fare regali".

Paolo Mengoli è un cuore rossoblù che da anni ha scelto di vivere a San Polo di Torrile, dove Parma si apre alla campagna, ma Duomo e Battistero sono a dieci minuti di macchina.

Immerso nel verde con la moglie Claudia Pezzoni, noto avvocato penalista del Foro di Parma ("a dicembre festeggiamo i dieci anni di matrimonio"), e i tre inseparabili cani.

Ma in realtà eternamente immerso negli unici due colori che lo emozionano: il rosso e il blu.

Mengoli, oggi lei fa rotta sul Tardini.

"Sì, insieme al mio amico Colomba, che qui è venerato come un salvatore. I tifosi non hanno mai dimenticato come nel 2011 tenne il Parma in A, salvandolo nelle ultime sette giornate".

Oggi c’è un altro Parma in affanno, anche se lo guida un trentenne.

"Cuesta ha idee di calcio, ma in questo Parma le sue idee si vedono solo a sprazzi. E’ una squadra altalenante, che sa anche giocare buoni spezzoni di partita. Con la Roma, per esempio, se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla".

Mica come il 22 febbraio al Tardini...

"Quello non fu un furto del Parma: fu un nostro regalo. Il furto vero l’ho visto una settimana fa ai danni del Bologna al Franchi: lasciando stare tutto il resto, come si fa a non dare rigore per il tocco di mano di Dodò?".

Poi è arrivato il Torino e i rossoblù sono andati a sbattere contro un muro.

"Baroni ha fatto un catenaccio organizzato, ma ha meritato il pari. Occhio però, perché anche il Parma farà una partita d’attesa".

Che derby sarà?

"Combattuto, come tutti i derby. Il cuore mi dice che finirà 2-0 per noi e vorrei tanto che segnasse Orsolini: da quant’è che il Bologna non ha un capocannoniere? Ma tante cose sono successe in questi ultimi due anni che da tifoso potevo solo sognare. Però io quel sogno ce l’avevo già trent’anni fa e l’ho messo in musica".

Allude alla canzone ‘Il sogno continua’?

"Sì, l’ho scritta nel 1998, l’anno di Baggio. Baggio in quella stagione ci fece sognare ma io sentivo che prima o poi sarebbe tornato un grande Bologna. Adesso è arrivata una Coppa Italia che resterà nella storia e io confesso che sogno anche di vedere un altro scudetto".

Altri sogni in salsa rossoblù?

"Parlo da portiere che ha il record di 440 partite con la nazionale cantanti: vorrei vedere più spesso all’opera Ravaglia. Lo Skorupski di oggi è stratosferico, ma per me Ravaglia è il nostro portiere del futuro".

Ha altri consigli per Italiano?

"Italiano è bravissimo a decidere da solo. Semmai ho un consiglio per Rowe: gli suggerirei di calmarsi un pochino, perché si diventa grandi calciatori anche con i comportamenti".

Il parmigiano in cosa differisce dal bolognese?

"Con me i parmigiani sono tutti squisiti, anche se sono meno aperti e goliardici di noi bolognesi. Da un punto di vista musicale Parma sa di essere un monumento della lirica: loro sono gli aristocratici, noi, come tutti gli altri emiliani i campioni della canzone popolare".

Un ultimo sogno nel cassetto?

"Tornare a Sanremo: ci ho provato un anno fa e ci sto riprovando. Manco da trentatré anni, ma non mi arrendo".