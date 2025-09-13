Una Hotels, prova generale. Sfida all’ambiziosa Tortona

L’ultima prova prima del decollo ufficiale. Oggi alle 18,30, a Tortona, la Pallacanestro Reggiana affronterà l’ambiziosa Bertram Derthona. Per la truppa di coach Priftis – reduce da un precampionato con più ombre che luci – si tratterà della prova generale che precederà il debutto stagionale, in scaletta per venerdì nel ‘Q-Round’ di ‘Bcl’ con i macedoni del Pelister Bitola. Caupain e soci proveranno a mettere dentro un po’ di certezze e a riscattare la sconfitta arrivata contro la Vanoli Cremona nel test di mercoledì. Al momento le lacune più evidenti sembrano essere a rimbalzo. Via due specialisti come Faried e Faye, sono arrivati Echenique (ancora indietro di condizione) e una sfilza di ali che dovranno adattarsi alla lotta sotto i tabelloni: Williams (foto), Cheatham e Severini. Sugli esterni servirà un passo avanti da parte di Uglietti, Vitali e Woldetensae, in modo da non far ricadere tutto il peso dell’attacco sulle spalle del trio straniero (Caupain, Barford e Smith). La preseason va sempre presa con le molle, ma l’impressione è che questa squadra farà fatica a riproporre la super difesa dell’anno scorso, ma al contempo non ha aggiunto abbastanza talento per giocare all’attacco. Il cantiere però è apertissimo e toccherà a coach Priftis trovare la ricetta giusta. Di fronte ci sarà una squadra rinnovata e in cerca di riscatto. In panchina è arrivato Fioretti, ex assistente di Messina a Milano, mentre Pecchia, Hubb (entrambi ex Trento) e il play Manjon affiancheranno uno dei migliori esterni dell’ultimo campionato come Vital (15,2 punti e 3 assist con il 50% da 2 e il 36% da 3) e la bandiera Baldasso (10,5 punti con il 51% dalla lunga distanza). Sotto canestro è invece arrivato il centrone polacco Olejniczak (213 cm per 118 kg) reduce da un’ottima stagione nella Serie A francese col Saint-Quentin (10,4 punti e 7,3 rimbalzi).