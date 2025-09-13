Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Bologna
  4. Una Hotels, prova generale. Sfida all’ambiziosa Tortona

Una Hotels, prova generale. Sfida all’ambiziosa Tortona

Ultima amichevole prima del decollo ufficiale di venerdì in Coppa

di FRANCESCO PIOPPI
13 settembre 2025
Ultima amichevole prima del decollo ufficiale di venerdì in Coppa

Ultima amichevole prima del decollo ufficiale di venerdì in Coppa

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

L’ultima prova prima del decollo ufficiale. Oggi alle 18,30, a Tortona, la Pallacanestro Reggiana affronterà l’ambiziosa Bertram Derthona. Per la truppa di coach Priftis – reduce da un precampionato con più ombre che luci – si tratterà della prova generale che precederà il debutto stagionale, in scaletta per venerdì nel ‘Q-Round’ di ‘Bcl’ con i macedoni del Pelister Bitola. Caupain e soci proveranno a mettere dentro un po’ di certezze e a riscattare la sconfitta arrivata contro la Vanoli Cremona nel test di mercoledì. Al momento le lacune più evidenti sembrano essere a rimbalzo. Via due specialisti come Faried e Faye, sono arrivati Echenique (ancora indietro di condizione) e una sfilza di ali che dovranno adattarsi alla lotta sotto i tabelloni: Williams (foto), Cheatham e Severini. Sugli esterni servirà un passo avanti da parte di Uglietti, Vitali e Woldetensae, in modo da non far ricadere tutto il peso dell’attacco sulle spalle del trio straniero (Caupain, Barford e Smith). La preseason va sempre presa con le molle, ma l’impressione è che questa squadra farà fatica a riproporre la super difesa dell’anno scorso, ma al contempo non ha aggiunto abbastanza talento per giocare all’attacco. Il cantiere però è apertissimo e toccherà a coach Priftis trovare la ricetta giusta. Di fronte ci sarà una squadra rinnovata e in cerca di riscatto. In panchina è arrivato Fioretti, ex assistente di Messina a Milano, mentre Pecchia, Hubb (entrambi ex Trento) e il play Manjon affiancheranno uno dei migliori esterni dell’ultimo campionato come Vital (15,2 punti e 3 assist con il 50% da 2 e il 36% da 3) e la bandiera Baldasso (10,5 punti con il 51% dalla lunga distanza). Sotto canestro è invece arrivato il centrone polacco Olejniczak (213 cm per 118 kg) reduce da un’ottima stagione nella Serie A francese col Saint-Quentin (10,4 punti e 7,3 rimbalzi).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su