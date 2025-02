Una notte da protagonisti assoluti. Dominguez, trottolino imprendibile. Skorupski, due mani da gigante. Cambiaghi dà la scossa decisiva

Skorupski 7 Quando al 43’ Leao romba e gli si para davanti in splendida solitudine non può che raccogliere il pallone in fondo alla rete. Vale la serata la parata d’istinto al 64’ sul tiro ravvicinato di Musah.

De Silvestri 6 Fino al 43’ monta una guardia applicata su Leao. Nell’azione che porta al vantaggio rossonero si fa buggerare dal portoghese che gli gira intorno e s’invola verso la porta: Lollo protesta, ma Leao non commette fallo, semplicemente fa valere la sua straripante fisicità. Si riscatta con gli interessi quando mette la testa nel gol dell’1-1 di Castro. Il vero assist per Santi lo firma lui.

Beukema 6,5 Dorme tra due guanciali quando dopo 20 secondi Gimenez può già mettere la partita in discesa per i rossoneri. Nel primo tempo confeziona un paio di imbucate in area da regista aggiunto. Fa muro nella ripresa sulla staffilata di Hernandez.

Casale 7 Il lancio lungo di Maignan da cui nasce il gol di Leao è facilmente leggibile, ma lui si fa rubare il tempo da Gimenez. Da lì in poi non sbaglia più nulla e nella ripresa sfiora anche il gol centrando clamorosamente il palo. Un paio di salvataggi super nel finale.

Freuler 6,5 Partita poco appariscente, ma quando nella ripresa la squadra alza i giri del motore lui c’è.

Ferguson 6,5 E’ l’equilibratore di una manovra che non decolla, ma che fino al gol spacca-partita di Leao tiene il Bologna in linea di galleggiamento. Cala nella ripresa.

Fabbian 6 Non è un ‘sottopunta’ particolarmente ispirato. Però si fa trovare al posto giusto nel momento giusto quando al 48’ firma l’assist, a sua insaputa, per il gol dell’1-1 di Castro.

Dominguez 7 Con le sue accelerazioni è come un pugile che lavora ai fianchi il Milan lasciando ai compagni d’attacco il colpo del ko. Mai una giocata banale: la solita voglia di mordere ai garretti la partita.

Castro 7 Primo tempo al servizio della squadra, ma non della porta. Al 48’ mostra il fiuto del rapinatore d’area. Settimo sigillo in campionato: avanti tutta.

Odgaard 6,5 Entra con l’argento vivo addosso.

Pobega 6 Porta fisicità.

Cambiaghi 6,5 Indiavolato, mette l’assist per il gol di Ndoye.

Dallinga 6 Si vede che adesso la gamba gira.

Calabria sv

Allenatore Italiano 7,5 Questo Bologna è lo specchio di chi lo guida dalla panchina: squadra che resta sempre in partita e che reagisce a tutte le avversità. Cambi azzeccati, decisivi per lo sprint finale.

Voto squadra 7,5

Massimo Vitali