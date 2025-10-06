Una partita a senso unico. Dallinga, assist al bacio ed erroracci. Un altro lampo del vero Odgaard. Bernardeschi rispolvera il sinistro

Skoruspki 6 Lucido al pronti via nel bloccare l’incursione di Tramoni. Poi potrebbe fare anche due vasche in centro, perché il Pisa esce dalla partita.

Zortea 6 Parte così così, con un paio di appoggi sbagliati che invogliano gli avversari a spingere dalla sua parte. A seguire registra la sua prestazione.

Heggem 6 Qualche affanno nei primi venti minuti, quando il Pisa si affaccia in area rossoblù. Dopodiché è normale amministrazione.

Lucumi 6,5 Gioca con un filo di gas: ma ieri non serviva di più per avere ragione di Nzola e compagni.

Miranda 6 La giocata migliore la fa con le mani, quando nel primo tempo una sua rimessa laterale innesca il 3-0 di Orsolini.

Freuler 6,5 Torna il Freuler in modalità ‘caterpillar’, quello che abbatte tutto quello che trova sulla sua strada. Un segnale importante dopo i balbettii con Lecce e Friburgo.

Moro 7 Da qualità al centrocampo e dimostra di ‘sposarsi’ meglio con Freuler rispetto al più fisico Ferguson. Aggiunge alla torta la ciliegina del gol su punizione, grazie anche al fatto che Bonfanti in barriera sporca la traiettoria.

Orsolini 7,5 Ha una voglia matta di lasciare il segno e si sblocca con una giocata di intuito, fisico e caparbietà, quando al 24’ aggira Bonfanti dando il là all’azione dell’1-0 di Cambiaghi. Poi mette un altro mattoncino alla classifica dei marcatori: il gol numero 4 in campionato (5 con quello al Friburgo) nasce dalla felice idea di andare a rimorchio sulla galoppata, con cross al bacio, di Cambiaghi. Nel dubbio colpisce anche un palo.

Odgaard 6,5 La sua prestazione sarebbe insufficiente senza l’acuto del gol perché fino al 66’ è uno dei pochi rossoblù a non entrare in partita. Secondo sigillo consecutivo in campionato dopo quello di Lecce.

Dallinga 6 Geometrico e perfetto nel confezionare l’assist per il gol di Cambiaghi che sblocca la partita. Prima e dopo, davanti alla porta, non mostra però il ‘killer instinct’ che dovrebbe avere un centravanti.

Bernardeschi 6,5 Due errorini iniziali ma da lì in poi non sbaglia più un colpo. Entrare sul 3-0 rende tutto più facile.

Fabbian 6 Ci prova di testa, ci prova di piede (e viene murato): caparbietà da uomo d’area.

Pobega 6 Rimette piede in campo dopo lo stop per infortunio.

Dominguez 6 Vivace.

Italiano 7 Ritrova tracce importanti del suo Bologna, risolvendo la partita in 38 minuti. I suoi migliori alleati? Cambiaghi, Orsolini e... Touré.

Voto squadra 7.

Massimo Vitali