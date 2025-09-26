Una partita dai due volti. Cambiaghi, una spina nel fianco. Rowe entra con il piglio giusto. Freuler, regista versione diesel Holm e Fabbian si alzano dalla panchina con lo spirito di chi vuole comunque aiutare i compagni. Vitik e Lykogiannis sono troppo macchinosi, Odgaard ancora lontano da una condizione brillante.