Una partita dai due volti. Cambiaghi, una spina nel fianco. Rowe entra con il piglio giusto. Freuler, regista versione diesel
Holm e Fabbian si alzano dalla panchina con lo spirito di chi vuole comunque aiutare i compagni. Vitik e Lykogiannis sono troppo macchinosi, Odgaard ancora lontano da una condizione brillante.
Vitik 5 Nel primo tempo è macchinoso, lento, spesso mal posizionato: l’uomo che dovrebbe francobollare, Malen, gli sfugge sempre. Meglio nella ripresa, fino al fallo da rigore commesso su Watkins, quando si mostra ingenuo. Sfiora il pari al 95’ con una bella torsione di testa che esalta i riflessi di Bizot.
Lucumi 6 Pressione altissima, da centrocampista aggiunto. Un recupero difensivo provvidenziale al 12’, ma anche troppe imprecisioni di cui dissemina il primo tempo. Poche sbavature nella ripresa.
Lykogiannis 5 Al 6’ si addormenta su Guessand e per fortuna ci mette la manona Skorupski. Spettatore passivo sul gol di McGinn. E nella ripresa il registro non cambia.
Freuler 6 Nel primo tempo la pressione inglese manda in tilt il computerino svizzero. Nella ripresa suona la carica e ne escono un altro Freuler e un altro Bologna.
Ferguson 6 Nel primo tempo è uno dei pochi a esibire il motore di una cilindrata che non sfigura a confronto di quella degli inglesi. Al 23’ accarezza un pallone al volo in area e mette paura a Bizot. Regolare anche nella ripresa.
Bernardeschi 5,5 Titolare a sorpresa al posto di Orsolini fa il difensore aggiunto al 6’ con un gran recupero, poi si fa apprezzare per due veroniche su fascia. Ci prova, ma gli manca il guizzo decisivo.
Odgaard 5,5 Con Castro è il grande assente dell’attacco rossoblù. Si vede che le gambe sono ancora pesanti. Nella ripresa sfiora il gol di testa in mischia: ma è poco.
Cambiaghi 6 Sorretto da un’ottima condizione atletica mette spesso in difficoltà Cash, che fa anche ammonire prima dell’intervallo.
Castro 5,5 Il famoso lavoro sporco questa volta resta nell’armadietto. Molto meglio nella ripresa, quando però ‘cicca’ un pallone facile e ne spedisce un altro, di testa, sula traversa: il secondo è un gol sbagliato.
Orsolini 6,5 Ingresso a elevato tasso di adrenalina. Suo il cross da cui nasce la traversa di Castro. Digne lo abbatte con mezzi illeciti. Chissà se fosse entrato prima...
Rowe 6 Due illuminanti campi di campo. Crescerà.
Holm 6 Diligente.
Fabbian 6 Dinamismo, ma non punge.
Dallinga 5,5 Non lascia traccia.
Allenatore Italiano 6 Primo tempo consegnato agli inglesi, ripresa ruggente che meritava miglior sorte. La famosa sconfitta a testa alta: ma si giocava contro i favoriti alla vittoria finale.
Voto squadra 6
Massimo Vitali
