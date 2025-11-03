Una prova con il pilota automatico. Holm si conferma uomo assist. Rowe è meno egoista del solito . Odgaard, dominante e sprecone

Skorupski 6 Tredici secondi ed è già ko, ma sulla rasoiata di Bernabè non può nulla, così come al 15’ sulla staffilata di Britschgi (traversa), che pure va vicinissimo a sporcare. Nessun altro vero intervento decisivo.

Holm 7 Sulla corsia destra è una spina nel fianco per la linea di pastafrolla di Cuesta: l’assist per Castro che va a rimorchio e firma l’1-1 è un capolavoro di tecnica e sincronismo. Gran salvataggio su Sorensen quando nella ripresa il Parma arremba.

Lucumi 6 Nell’azione dell’1-0 di Bernabè va morbido sulla sterzata di Benedyczac. Da lì in poi, però, limita i danni.

Miranda 7,5 Quando al primo assalto Berbabè tenta il primo tiro, ciccando il pallone, ha un atteggiamento un po’ passivo. Nella ripresa innesta la quarta e non sbaglia un colpo. Suo il cross al bacio che diventa l’assist per il 2-1 di Castro. Sua la sassata sotto la traversa che da posizione impossibile chiude i giochi.

Freuler 6 Le fiammate gialloblù del primo quarto d’ora lo destabilizzano un po’ ma poi recupera il pallino e dirige bene le operazioni. Fino a quando la spalla fa crac ed è costretto a uscire.

Pobega 7 L’ultima da titolare l’aveva giocata il 23 agosto con la Roma all’Olimpico. Poi l’infortunio e il ritorno a singhiozzo, fino alla prestazione maiuscola di ieri. Dove c’è da fare a spallate lui c’è. E c’è anche, nel primo tempo, quando libera, con un tocco da trequartista, Castro davanti alla porta (e Santi sciupa).

Orsolini 6 Nel primo tempo ha il merito di duettare di fino con Holm, entrando nel gol dell’1-1. Alla voce demeriti, i tanti (troppi) tentativi falliti, specie da fuori area, quando proprio non c’era ‘luce’. E prima dell’intervallo si mangia un gol che non è da lui.

Odgaard 7 Fa espellere Ordonez, costretto per due volte a ricorrere al giallo per fermarlo. Nel primo tempo è debordante. Peccato, a inizio ripresa, quel sinistro spedito in curva con tutta la porta libera che poteva costare caro.

Rowe 6 Altruista mai, meno egoista del solito sì.

Moro 6 Si vede che sta bene, di testa e di gambe.

Fabbian 6 Vice-Odgaard di sostanza.

Dallinga 5,5 Solo soletto centra la traversa. Per fortuna era in fuorigioco...

Bernardeschi sv.

Cambiaghi 6,5 Ingresso-sprint e assist per il 3-1 di Miranda. E’ ‘on fire’.

Niccolini 7 Squadra che gioca, e domina gli avversari, quasi col pilota automatico e classifica che brilla. Abbiamo un secondo coi fiocchi.

Voto squadra 7

Massimo Vitali