Una prova di grande solidità. Heggem resta sempre sul pezzo. Lampi di classe per Bernardeschi. Ferguson si vede poco, ma fa tanto

Ravaglia 6,5. Si scrolla di dosso in fretta la ruggine e nel primo tempo è bravo a giocare d’anticipo su Folorunsho (29’) e a deviare in corner la rasoiata di Felici (41’). Nella ripresa la concentrazione resta a mille. Più che buona la prima da titolare in stagione.

Holm 7. Al 31’ l’Alce esce con astuzia dalla foresta e segna il suo primo gol stagionale con opportunismo da attaccante. Erroraccio che poteva costare caro il farsi trovare fuori posizione al 41’ quando salva tutto Ravaglia. Ma è l’unica disattenzione di una prestazione impeccabile.

Vitik 6. Un po’ ruvido, ma efficace. Quando per due volte nel primo tempo Felici mette i razzi ai piedi la sua opposizione latita. Ma sta sempre sul pezzo: giocatore in crescita.

Heggem 6,5. Vince il duello con Esposito utilizzando la forza e l’intelligenza tattica. Fateci caso: anche quando il centravanti del Cagliari sembra lasciarlo sul posto trova la gamba per riacciuffarlo. Applicato dal primo all’ultimo minuto.

Miranda 6. Palestra, il suo dirimpettaio, viaggia a una cilindrata che nel primo tempo lo rende imprendibile. Lo spagnolo un po’ arranca, ma salva la giornata con una chiusura provvidenziale su Adopo nella ripresa.

Freuler 6,5. Sempre al posto giusto nel momento giusto, nonostante la marcatura asfissiante di Adopo.

Ferguson 6. Lavoro oscuro: così oscuro che il suo unico tiro in porta è una carezza. Ma sopperisce alla qualità con la quantità.

Bernardeschi 6,5. Ha un sinistro che canta e che alla mezzora sale per due volte sul palco dell’Unipol Domus: prima con un sinistro ‘a foglia morta’ esalta i riflessi di Caprile, poi calcia il corner da cui nasce l’1-0 di Holm. Va in apnea a inizio ripresa e Italiano lo toglie.

Odgaard 6,5. Va a caccia della sua zolla e la trova. Da ‘sottopunta’ è il grimaldello che apre gli spazi alla manovra. Reduce da due gol di fila confeziona l’assist per Holm. Sta tornando il calciatore-chiave di Italiano.

Cambiaghi 6. Torna un po’ scarico dall’azzurro: poca qualità, tanta applicazione.

Lykogiannis 5,5. Troppe imprecisioni.

Dominguez 6. Zero guizzi ma non perde palloni.

Pobega 5,5. Si mangia un gol fatto.

De Silvestri sv.

Italiano 7. Dopo sette mesi infrange il tabù trasferte. La sua squadra non sempre ruba l’occhio, ma è un monumento alla solidità. E la classifica adesso è scintillante.

Voto squadra 7

Massimo Vitali