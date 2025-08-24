Una rosa da ridurre. Posch, Karlsson e Urbanski verso l’uscita

Settimana calda, l’ultima di mercato: oltre alla partita Lucumi, il Bologna ha la necessità di asciugare la rosa per puntare agli ultimi ritocchi e all’innesto in mediana. In uscita c’è Kacper Urbanski, in chiusura con il Maiorca per 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita che dovrebbe aggirarsi intorno al 20 per cento. Tra gli esuberi anche Stefan Posch, dopo l’arrivo di Nadir Zortea.

Il Bologna punta a mandare a giocare in prestito Tommaso Corazza e a valutare proposte anche a titolo definitivo per il centrale di difesa Mihajlo Ilic. In uscita pure Jesper Karlsson, che era stato sondato dal Betis (in caso di cessione di El Ezzalzouli), Torino e Udinese e non scarta sondaggi dalla Turchia. Archiviata la Roma, il Bologna valuterà poi se valutare proposte per Moro o Fabbian, dato che per motivi di lista Uefa, qualora arrivasse un nuovo centrocampista un elemento del reparto di mediana dovrebbe rimanere escluso dall’Europa League. Soluzioni in uscita da trovare per Bonifazi e Okwonkwo.