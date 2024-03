Una serata dal sapore amaro. Odgaard, niente effetto sorpresa. Beukema e Lucumi sempre solidi. Ferguson è l’ultimo ad arrendersi

Skorupski 6,5 Al 21’ si supera a tu per tu con Barella negando al centrocampista nerazzurro un gol fatto. Al 37’ non può nulla sull’incornata di Bisseck. Fino all’intervallo è uno dei pochi a salvarsi, secondo tempo da spettatore.

Posch 6 Un po’ titubante fino all’intervallo, in due circostanze lo salvano le diagonali di Beukema e Lucumi. Però la sufficienza la porta a casa.

Beukema 6,5 Si incolla a Thuram e ne limita la pericolosità. Dà una mano a tappare le falle e non è colpa sua se Kistiansen fino all’intervallo fa beneficenza regalando troppi palloni ai nerazzurri. Una sicurezza fino al novantesimo.

Lucumi 6,5 Implacabile su Sanchez e bravo anche a mettere rattoppi sugli errori dei compagni. Calafiori avrebbe garantito più manovra, ma quella scelta era competenza di Motta.

Kristiansen 5 Protagonista, più in negativo che in positivo, del primo tempo. Al 21’ cincischia col piede debole finendo per consegnare il pallone a Thuram (e Skorupski stoppa Barella). Qualche minuto prima aveva sonnecchiato sul taglio di Darmian. Si rifà, ma solo in parte, con un bel salvataggio su un tiro-cross dello stesso Darmian. Finisce spompo: ma quello ci sta.

Freuler 6 Prestazione che è lo specchio della squadra: primo tempo di sofferenza (e inedita imprecisione negli appoggi), ripresa gagliarda. La somma fa una piena sufficienza.

Odgaard 6 Arma a tattica a sorpresa, scherma poco le discese di Carlos Augusto e non incide tanto in attacco. Dopodiché è diligente, non commette gravi errori ed è sempre sul pezzo. Ma è una scelta che non paga fino in fondo.

Aebischer 5,5 Tenero come un grissino.

Ferguson 6 Nel primo tempo è uno dei pochi ad accorgersi che all’altro capo del campo c’è una porta: due percussioni isolate, ma che danno almeno il buon esempio. Bene anche nella ripresa.

Zirkzee 5 I paradossi del calcio: la cosa migliore la combina qualche secondo prima di uscire, con con quel sinistro che esalta i riflessi di Sommer. Prima, però, troppi giri a vuoto.

Moro 5,5 Non pervenuto.

Castro 6 Subito un destro alto. Qualche errore, ma tanta adrenalina nella sua prima volta in rossoblù.

Orsolini 5,5 Doveva entrare prima. Anche se fa poco per farsi rimpiangere.

Allenatore Motta 5,5 Non si può essere sempre più ‘maghi’ degli altri. Questa Inter non la tiri giù nemmeno con le cannonate. Forse, però, cambiare il canovaccio prima e non solo nel finale di partita avrebbe pagato. Il dubbio rimane.

Voto squadra 5,5

Massimo Vitali