Una vittoria in crescendo. Freuler, una ripresa magistrale. Berna: il sinistro c’è, il ritmo meno. Cambiaghi fa cambiare passo

Skorupski 6,5 Attento quando al 18’ Vasquez prova a bucarlo dal cuore dell’area. Magistrale invece al 35’ il riflesso con cui sventa la minaccia del sinistro di Martin sporcato dalla deviazione di Bernardeschi. Nulla può sulla sassata di Ellertsson.

De Silvestri 6 Vitinha dalla sua parte non punge e tantomeno sfonda. L’usato sicuro su cui Italiano può contare sempre.

Vitik 6 Applicazione e concentrazione in dosi sufficienti per mettere la museruola a un Colombo mai davvero pericoloso.

Heggem 6 Nella canicola del Dall’Ara probabilmente sogna un tuffo nel gelido mare di Trondheim. Ma nonostante il meteo ostile confeziona una prova di sostanza. Quando commette un errore recupera sempre: dote che per un difensore fa la differenza.

Miranda 5,5 L’affondo più efficace lo confeziona al 14’ quando taglia la difesa genoana come una lama nel burro: peccato che involontariamente lo sgambetti Dominguez. Non pervenuto sul gol di Ellertsson, altre amnesie difensive: calcia però il corner da cui nasce il rigore della staffa.

Freuler 6,5 Primo tempo di sofferenza, ripresa lancia in resta: è una delle anime della rimonta rossoblù.

Orsolini 7 Uno cento, mille Orsolini. Ieri se ne sono visti due: irriconoscibile, e insolitamente impreciso, il primo per quasi tutta la partita. Nel finale sale in cattedra l’Orso vero prima colpendo la traversa e poi trasformando un penalty pesante come un macigno. Agganciato Signori a quota 67 gol in A.

Bernardeschi 5,5 Il suo sinistro canta, ma a volte suona fuori dallo spartito. Alla lunga la sua fantasia resta imbrigliata nelle maglie difensive del Grifone. E dopo l’intervallo si accende la spia della riserva.

Dominguez 5,5 Le rare volte in cui salta Norton-Cuffy si fa sempre rimontare. Primo tempo vivace, ma stringi stringi non porta a casa nulla.

Zortea 6 Si addormenta su Vitinha, bene invece in fase di spinta.

Cambiaghi 6,5 Sua l’accelerazione da cui nasce l’1-1 di Castro. Ingresso che cambia la partita.

Ferguson 6 Alza i giri del motore del centrocampo.

Dallinga 5,5 Impreciso e anche un po’ rinunciatario.

Lucumi sv

Allenatore Italiano 6,5 Scelta un po’ ardita, ma forse obbligata, quella di presentare sei undicesimi di volti nuovi rispetto a Milano. La squadra è ancora un cantiere aperto, ma nel cantiere ci sono cuore e carattere, gli ingredienti che firmano la rimonta.

Voto squadra 6,5

Massimo Vitali