Uragano Castro su Parma. Gol di Barnabè dopo 13’’. Doppio Santi e Miranda portano il Bologna in alto

dall’inviato

Nel fango del Tardini il Bologna raccoglie due perle di rara destrezza di Castro, alla sua prima doppietta in rossoblù, e una terza, a firma di Miranda, che suggellano una serata d’altri tempi e d’altri campi (vedi il manto del Tardini trasformato in un’immensa pozzanghera dal diluvio universale che si scatena all’inizio del secondo tempo), ma soprattutto di alta classifica.

I tre punti conquistati in rimonta contro un Parma che prima s’illude sbloccando la partita dopo 13 secondi e poi fa harakiri al 35’ lasciando ai rossoblù la superiorità numerica issano i ragazzi di Italiano là dove osano le aquile e dove si può perfino sperare di fare uno sgambetto ai campioni in carica del Napoli, attesi domenica al Dall’Ara.

Ci spera Vincenzo Italiano, che alla fine ha avuto ragione non solo per i tre punti portati a casa ma anche per la scelta, saggia, di restare al calduccio degli spogliatoi del Tardini mentre fuori si scatenava un uragano. Meglio chiamarlo col nome più acconcio: l’uragano Santi. Mai Santiago Castro prima di ieri aveva firmato una doppietta con la maglia del Bologna. C’è riuscito capitalizzando, nel primo tempo, una combinazione da schema alla lavagna di Holm e Orsolini, con palla in buca sul primo palo, e con una conclusione in mischia, nella ripresa, epilogo di un flipper in cui la sfera, complice il terreno inzuppata d’acqua, pareva ingovernabile.

Prima e dopo tutto quanto fa derby, ovvero il vantaggio di Bernabè segnato dopo 13 secondi per gentile concessione di una linea difensiva rossoblù rimasta con la testa negli spogliatoi, la veemente reazione del Bologna, un’espulsione (di Ordonez, per due gialli presi nell’arco di 7 minuti), gol sbagliati (Orsolini, Castro e Odgaard, ma anche Pellegrino nella ripresa), un legno regolare (di Britschgi al 15’) e uno farlocco (la traversa di Dallinga al 78’), più le secchiate d’acqua che hanno inzuppato i tremilacinquecento tifosi rossoblù in curva ospiti, dopo il novantesimo bagnati come pulcini ma felici come nei giorni migliori e di nuovo omaggiati, a fine gara, da un Saputo in versione tifoso aggiunto che è andato a ringraziarli di persona calpestando l’acquitrino del Tardini.

Serata epica, serata di prime volte: non solo per l’inedita doppietta di Orsolini, ma per il primo sigillo in rossoblù di Miranda. Valeva la pena aspettare tanto per applaudire il missile terra-aria che quando ormai la partita era ai titoli di coda ha squassato la porta di Suzuki. Semmai la colpa del Bologna è stata quella di non aver chiuso prima la partita contro un Parma generoso ma ingenuo, che ha regalato ai rossoblù più di un’ora di superiorità numerica dopo che quella tecnica, a vantaggio degli uomini di Italiano, è parsa acclarata. In casa Bologna note di merito per Holm e Pobega (quest’ultimo straripante a centrocampo) e primi squilli di Rowe, tre degli otto volti nuovi schierati nell’undici titolare da Italiano rispetto alla sfida pareggiata col Torino. Turnover intelligente, ma soprattutto vincente.