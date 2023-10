Van Hooijdonk: se non ora quando?. Zirkzee al top, ma Sydney scalpita

Oggi o mai più, verrebbe da dire. E Thiago gli lascia aperte le porte della speranza: "Sta lavorando molto bene, ha le sue caratteristiche, che non sono le stesse di Zirkzee, ma ha aspetti molto interessanti e con il suo lavoro si sta guadagnando spazio. Domani può partecipare. Ma non solo domani". Resta da capire se dal primo minuto o meno. Il soggetto è Sydney Van Hooijdonk, che dopo un’estate turbolenta, all’interno della quale Motta gli aveva chiuso le porte del Bologna, scalpita per trovare spazio. Se non oggi, quando? Già perché togliere questo Zirkzee, indispensabile alla manovra e all’anima calcistica della squadra, per giunta ora sta trovando i gol di rara bellezza con continuità (3 in totale, due nelle ultime tre gare), è impossibile. Ma il Bologna ha giocato sabato a Reggio e rigiocherà venerdì con la Lazio e Zirkzee fin qui le ha giocate tutte: insomma, se c’è un’occasione per non spremerlo ulteriormente, almeno dal primo minuto è questa. E questa è pure l’occasione per recuperare Van Hooijdonk, dopo le polemiche estive.

Motta non lo convocò per il ritiro, chiaro segnale di come avrebbe voluto un’altra punta al suo posto. "E’ incomprensibile si possa prendere una decisione del genere senza nemmeno motivarla. Non credo che Sidney possa mai aver creato problemi all’allenatore, anche perché non l’ha mai avuto. Io dico: portalo in ritiro, così lo puoi giudicare e tuteli il valore del giocatore", disse il papà di Van Hooijdonk, Pierre, ex attaccante della nazionale olandese. Da Boadu a Muriel, fino a Cuypers e Musa, furono diversi gli attaccanti cercati dal Bologna, che però non ha trovato le condizioni giuste, finendo per togliere dal mercato Van Hooijdonk, che aveva avuto richieste da Bundesliga, Premier e Championship, seppur a prezzi ribassati (4-5 milioni) rispetto alla valutazione del club (8-9). E’ rimasto Van Hooijdonk, peraltro vice capocannoniere dell’ultima Eredivisie Olandese, che fin qui ha avuto inevitabilmente le briciole lasciate da Zirkzee: 15’ con Inter e Monza, 5’ con l’Empoli. Dovesse giocare, avrebbe la chance di mettersi in mostra, anche in chiave futura. L’ennesima panchina rappresenterebbe un messaggio di Motta anche in vista di gennaio: ovvero che il tecnico proprio non vede il giocatore adatto al proprio sistema, con richiesta di una punta per il mercato invernale. E non sarebbe da escludere che pure Sydeny a quel punto farebbe ragionamenti, chiedendo di andare a cercare spazio altrove.

Qualcosa intanto si muove, in chiave mercato, aspettando Van Hooijdonk e il suo primo gol in rossoblù, con la certezza che su Zirkzee si siano già accesi i riflettori delle big italiane ed europee. in Austria sta sbocciando un nuovo talento: Szymon Wlodarczyk, attaccante polacco classe 2003, già autore di 8 reti e 2 assist in 18 presenze, di proprietà dello Sturm Graz, club che lanciò Hojlund. Gli uomini mercato rossoblù hanno visionato il giocatore.