VERSO GIOVEDI’. Esodo in Romania. Saranno tremila i tifosi rossoblù

Cerca il salto di qualità in trasferta, il Bologna: a Cagliari, in campionato, a Bucarest in Europa League, in un match che si preannuncia chiave per la corsa europea. Anche per questo, se in Sardegna sbarcheranno 260 tifosi, in Romania è previsto l’esodo. Biglietti esauriti per il settore ospiti dell’Arena Nazionale in cui vanno in scena le gare casalinghe della Steaua. Saranno 2.820 i tifosi bolognesi presenti, destinati a salire però: perché il Bologna ha ceduto ai club circa 200 tagliandi a propria disposizione e dalla Romania giunge notizia che diversi tagliandi di tribuna siano stati acquistati dall’Italia. Insomma, saranno più di 3000 i bolognesi al seguito dei rossoblù giovedì per spingerli a caccia di una vittoria fondamentale per rilanciarsi in Europa, dopo il ko di Birmingham con l’Aston Villa e il pari interno col Friburgo.

La Steaua occupa il 24esimo posto della classifica di Europa League, l’ultimo utile per gli spareggi per gli ottavi, con 3 punti: il Bologna è 27esimo con 1.