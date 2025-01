Verso il big match. Oggi subito in campo. Martedì arriva un Dortmund in crisi

Archiviato il Monza, è tempo di tornare a lavorare per il Bologna che continua il suo mese di fuoco. La squadra si allenerà questa mattina a Casteldebole a due giorni dalla sfida Champions contro il Borussia Dortmund. Quella che sarà la penultima sfida dell’avventura europea, arriva in un momento molto complicato per i gialloneri di Germania, in profonda crisi: gli uomini di Nuri Sahin sbarcano al Dall’Ara reduci dalla sconfitta con l’Eintracht Francoforte, la terza consecutiva (non succedeva dal 2017), con la squadra che ha vinto una sola volta nelle ultime otto uscite. Lo stesso ex giocatore e tecnico del Dortmund è sulla graticola e ad un passo da un esonero che appare inevitabile per cercare di dare una scossa ad una stagione, che dopo la finale di Champions League dello scorso anno, vede i gialloneri al decimo posto in classifica di Bundesliga mentre nella Fase Campionato in Europa sono al nono posto, con 4 vittorie, pur avendo ceduto al Barcellona nell’ultimo turno. L’addio al termine della passata stagione di Maatsen, Hummels, Reus, Füllkrug e Sancho ha lasciato una squadra da rifondare che tuttavia non appare capace ancora di avere una sua identità Chissà che non sia l’occasione giusta per il Bologna, a caccia della sua prima storica vittoria.

Gianluca Sepe