Verso la sfida al Dall’Ara, dove sono già 28mila i biglietti venduti. Vitik, è arrivato il suo momento. Rowe scalpita dalla panchina

Vigilia dai due volti per i rossoblù di Vincenzo Italiano che oggi limeranno gli ultimi dettagli in vista della prima gara casalinga di questa stagione contro il Como, ma che avranno subito dopo anche occhi e orecchie puntati su Nyon dove alle 13 si terrà il sorteggio di Europa League. La marcia verso la sfida agli uomini di Fabregas procede intanto spedita, con la rifinitura di oggi che darà al tecnico di Karlsruhe le ultime indicazioni per l’impegno di domani al Dall’Ara: tra le certezze ci sono le assenze di Immobile, Casale e Holm, con i primi due che ieri hanno svolto terapie dopo i rispettivi infortuni rimediati all’Olimpico contro la Roma e il terzo che continua il lavoro differenziato per tornare in campo potenzialmente dopo la sosta lunga per le nazionali.

Grande ottimismo filtra per la presenza di Jonathan Rowe: l’inglese ha accelerato i tempi per espletare le pratiche burocratiche ed essere a disposizione di Italiano. Difficile se non impossibile che sia tra i titolari anche se le sorprese nel calcio sono all’ordine del giorno. Più logico che parta dalla panchina anche perché ha un allenamento in meno nelle gambe dopo il viaggio a Parigi per il nullaosta al tesseramento e gioco forza avrà bisogno di un po’ di tempo per inserirsi nei meccanismi di squadra anche se è proprio da subentrato che l’ex Marsiglia sa dare il meglio, lo dicono anche i numeri in carriera sin ad oggi, vedi gol decisivo nella finale degli ultimi Europei Under 21.

Rivoluzione attesa in difesa, dove Heggem potrebbe fare coppia con Vitik anche alla luce della situazione Lucumi mentre sulle corsie le scelte ricadranno su Zortea, già subentrato contro la Roma e Miranda che ha scontato la sua squalifica. Proprio il centrale ceco, che ha avuto un’estate di luci e ombre, sarà chiamato ad una prima prova di maturità. Si candidano come titolari anche Ferguson e Castro, con quest’ultimo che dopo l’ottima prova di Roma si riprenderà la maglia da titolare con l’obiettivo di tornare a segnare dopo un lungo digiuno. Dubbi invece a supporto dell’argentino: se Orsolini è quasi sicuro di una maglia da titolare, diverso il discorso per Odgaard, apparso sottotono all’Olimpico.

Ma se l’undici rimane ancora avvolto da qualche mistero, quel che è certo è che il dodicesimo uomo, il Dall’Ara, risponderà presente alla prima chiamata stagionale: si va infatti verso il quasi tutto esaurito, con oltre 28.000 biglietti già venduti e le due curve esaurite, così come la Tribuna Kids. Rimangono ancora alcuni posti in Tribuna e nei Distinti ma è probabile che anche questi ultimi si possano riempire per il debutto casalingo dei ragazzi di Italiano.

Gianluca Sepe