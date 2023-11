Verso un altro esodo al Franchi dove domenica Saputo era in tribuna per la gara con la Juventus. Oggi via alla prevendita per Firenze. Alle 10 scatta la caccia al biglietto

La grande attesa del popolo rossoblù finirà questa mattina alle 10, quando scatterà la prevendita più attesa degli ultimi tempi: quella per il derby di domenica al Franchi con la Fiorentina. La prospettiva di sfidare i rivali che stanno di là dal crinale con un punto in più in classifica, nonché il ricordo dei 6 punti strappati un anno fa ai viola nel doppio confronto di campionato, stimola la fantasia di una tifoseria, quella rossoblù, galvanizzata dal sesto posto.

Esodo è la parola che corre in curva e sui social dopo la vittoria strappata venerdì notte alla Lazio: anche se è una parola che mal si coniuga con la capienza del settore ospiti del Franchi e con l’ambiente che i rossoblù troveranno domenica alle 15. Scordiamoci gli 8mila di Sassuolo, tanto per intendersi, non foss’altro perché lo spicchio di curva Ferrovia destinato alla tifoseria ospite ha una capienza, al millesimo, di 2.432 posti. Quei quasi duemilacinquecento biglietti saranno verosimilmente polverizzati nelle prossime ore. Per chi resterà a bocca asciutta l’alternativa, al netto di eventuali restrizioni decise nelle prossime ore dal Casms e dall’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive, è quella di acquistare tagliandi negli altri settori, anche se l’ambiente caldo del Franchi non ha nulla a che vedere col clima idilliaco che i tifosi rossoblù hanno trovato dieci giorni fa al Mapei Stadium, in casa Sassuolo.

Intanto l’avanguardia del popolo rossoblù nella casa viola domenica notte aveva i connotati di Joey Saputo, presente al Franchi insieme al figlio Jesse per assistere alla sfida tra i viola e la Juve. Prove tecniche di trasferta.

m. v.