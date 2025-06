Veterani Rossoblù: 50 anni di storia e solidarietà nel nome di Roberto Cocchi

Cinquant’anni di storia e ottocento partite sul groppone per portare su tutti i campi il blasone del Bologna, quasi sempre nel segno della solidarietà. E’ un bel traguardo quello che quest’anno tagliano i Veterani Rossoblù.

Nato nel 1975, il sodalizio riunisce tanti ex calciatori del Bologna che in nome di vecchie amicizie e della comune militanza in rossoblù portano simbolicamente in giro per tutta Italia il gonfalone del club. Sarebbe stato orgoglioso di questa ricorrenza Roberto Cocchi, storico presidente venuto a mancare lo scorso novembre. Proprio per celebrarne degnamente il ricordo i Veterani Rossoblù hanno deciso di dar vita al ‘memorial Roberto Cocchi-Premio Raffaele Sansone’, doppio trofeo che non ha ancora una collocazione temporale precisa ma che certamente si farà. Intanto un mese fa, nella tradizionale ricorrenza del primo maggio, i Veterani sono scesi in campo a Portonovo di Medicina, la culla di Giacomo Bulgarelli.

E adesso, nella settimana che porta al fatidico 7 giugno, ovvero il giorno in cui, sessantacinque anni fa, il Bologna conquistava il suo settimo scudetto battendo l’Inter nello spareggio dell’Olimpico, gli impegni in agenda si infittiscono.

Mercoledì alle 18 le Vecchie Glorie rossoblù saranno di scena a Osteria Grande contro la squadra locale. Tre giorni dopo, proprio il 7 giugno, i Veterani si trasferiranno a Lavezzola, nel Ravennate, per il ‘memorial Sinisa Mihajlovic-premio Gianluca Vialli’.

Le Vecchie glorie rossoblù sfideranno i colleghi della Sampdoria per raccogliere fondi a favore dell’Ematologia del Sant’Orsola. Comunque vada, sarà una vittoria per tutti.

