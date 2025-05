Vincenzo Italiano convoca tutti: Martin Erlic fuori per infortunio al polpaccio

Tutti convocati: così ha deciso Vincenzo Italiano. Non tutti a disposizione, però: ieri infatti Martin Erlic è stato sottoposto a esami in seguito all’infortunio al polpaccio destro che lo aveva costretto al cambio contro il Milan e l’esito è stato negativo. Lesione al soleo e tre settimane di stop: stagione finita, insomma, per il croato, che sarà comunque al seguito della squadra nell’appuntamento con la storia, com’è giusto che sia.

Lavorano invece da tre giorni in gruppo Holm e Ndoye ed è tornato a pieno regime pure Odgaard, risparmiato a San Siro, ma che ha stretto i denti e ha ripreso ad allenarsi in gruppo da sabato: insomma, difficilmente i tre saranno al cento per cento, come pure Castro e Dallinga, Miranda e Ferguson, ma saranno tutti a disposizione.

Starà a Italiano decidere la strategia, chi schierare dall’1’ e chi preservare come arma a in corso: per ritrovare la capacità di incidere, di alzare il livello grazie alle forze fresche, che a San Siro hanno battuto un colpo a vuoto. m. g.