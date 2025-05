Vincenzo Italiano: dal trionfo in Coppa Italia alla sfida Champions con il Bologna

E’ l’uomo copertina di un Bologna che si è riscoperto vincente a 51 anni dall’ultimo trionfo in Coppa Italia. Ma l’appetito vien mangiando e Vincenzo Italiano non vuole fermarsi al trionfo di Roma. Venerdì, alla ripresa degli allenamenti, dopo aver fatto sfogare i suoi ragazzi e averli ringraziati per la prestazione, li ha invitati a non mollare.

Ha chiesto un ultimo regalo: di tenere aperta la porta alla speranza di una nuova qualificazione Champions. Ovvero ha chiesto di non staccare la spina, di tenere duro un’altra settimana: perché anche non sentirsi appagato dopo un trionfo fa parte del percorso di crescita dei singoli e del gruppo, del club.

Anche perché, quella di questa sera, non sarà una partita come tutte le altre: almeno per lui, per Vincenzo Italiano, che torna al Franchi, in quello stadio che è stato casa sua dal 2021 fino all’estate scorsa.

Se n’è andato da uomo discusso: per una parte di Firenze era il tecnico delle finali di Coppa Italia (una) e Conference League (due) perse. Il calcio è crudele e affibbia etichette che non sempre rispecchiano il percorso.

Italiano sarebbe pure il tecnico che ha raccolto una Fiorentina dalla lotta per la salvezza e l’ha portata a livello europeo. Il percorso lo ha coronato a Bologna, dove ha vinto per la prima volta un trofeo importante, insieme con i rossoblù e i nuovi dirigenti.

Tornare al Franchi dopo aver alzato la Coppa Italia è una bella rivincita: andarsene con una vittoria chiuderebbe il cerchio. Per Italiano il percorso non è finito. Un’estate fa, dopo riflessioni e ripensamenti, accettò una sfida dove avrebbe avuto più da perdere che guadagnare, perché regalare alla piazza nuovi sogni e obiettivi dopo la Champions era tutto fuorché scontato, a maggior ragione dopo le difficoltà inziali: invece è a sei punti dalla possibilità di eguagliare i 68 punti di Motta un anno, con un trofeo in bacheca, a due gare dalla fine.

Il quarto posto dipende più da Juventus (che ospiterà l’Udinese e all’ultima giornata affronterà il Venezia), Roma (che attende il Milan) e Lazio (a San Siro con l’Inter), che non dai rossoblù, ma la possibilità esiste e Italiano non vuol lasciare nulla di intentato.

Il percorso non è finito, anche perché ad accendere il derby dell’Appennino ci sono le polemiche dell’andata che tornano d’attualità: Pradè accusò Italiano di festeggiamenti irrispettosi nei confronti della Fiorentina e dei suoi ex calciatori, dichiarò di essere stato deluso dall’uomo.

Parole che evidentemente non sono state condivise dal figlio del compianto ex dg viola Joe Barone, che ha spedito un messaggio a Italiano alla vigilia della finale di Coppa Italia, ricevendo al termine del trionfo rossoblù di Italiano un pensiero e una dedica da parte dell’ex tecnico.

Una settimana al termine della stagione: poi sarà tempo di sedersi al tavolo: perché il domino panchine sta per partire e Italiano è tecnico corteggiato, in primis dal Milan. Ma ha un contratto, il Bologna intende tenerselo stretto e blindarlo per dimostrare che il percorso non è finito, ma appena cominciato con la vittoria dell’Olimpico.