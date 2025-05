Vincenzo Italiano resta al Bologna: "Valori umani e tecnici fondamentali"

Vincenzo Italiano (nella foto) adesso può godersi un po’ di sole della sua Sicilia, dopo giornate, le ultime, che ai bolognesi sono parse interminabili. Fino a quella firma. La firma. Tante squadre lo volevano, una in particolare, il Milan. Ma lui ha scelto di restare. "La mia priorità è sempre stata il Bologna, la priorità era parlare con i dirigenti ed ero convinto che sarebbe andato tutto bene. E’ una questione di valori umani e tecnici. Qui c’è grande voglia di restare su livelli alti, la squadra è forte. E poi il rapporto che ho costruito con i ragazzi, l’empatia, quello che abbiamo condiviso: questo per me vale tanto". Il momento decisivo per la scelta? "Quando mi sono ritrovato su quel pullman scoperto, alla parata: un’emozione indescrivibile. Ecco, io avevo già deciso, ma la mia decisione lì si è suggellata. L’affetto della gente, di Bologna, mi ha colpito". Ora la nuova stagione, spalmata su quattro fronti. "Non si può stabilire prima l’obiettivo – dice Italiano –. Semmai strada facendo decideremo, come con la Coppa Italia quest’anno. Poi certo, in Europa League dovremo cercare di passare la prima fase. Ci sarà anche la Supercoppa, un’esperienza per noi nuova. Cercheremo di migliorarci e arrivare in fondo a tutte le competizioni".

Inevitabile una domanda sul mercato, visto che il pentolone dei rumors è pieno di gioielli rossoblù, da Ndoye a Castro: "Io sono d’accordo con la società quando dice che nessuno è incedibile, nel senso che se dovessero arrivare offerte incredibili, è giusto valutarle. Non sono quell’allenatore che si mette di traverso. Però, è chiaro che se si può avere continuità anche con certi elementi, io sarei molto contento".

Gianmarco Marchini