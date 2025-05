Vincenzo Italiano rinnova con il Bologna fino al 2027: ingaggio e sfide future

La fumata bianca di fatto era arrivata già mercoledì, dopo i passi avanti e l’ottimismo delle ultime settimane, ieri è arrivata anche l’ufficialità: il rinnovo di Vincenzo Italiano con il Bologna è cosa fatta. "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027". Ingaggio adeguato dai 2,3 milioni a 3 più bonus, che potrebbero arrivare a 3,5 e pure superiori, in base eventuali ulteriori trofei alzati e qualificazione alle Coppe Europee. Ieri è stato il giorno delle firme e delle parole: "Sono felice di continuare il nostro percorso: abbiamo tante competizioni stimolanti da affrontare e traguardi ancora da raggiungere, tutti insieme. Ci rivediamo a luglio, più carichi che mai", ha detto il tecnico e la sua soddisfazione è ampiamente condivisa dall’ad Fenucci, che negli ultimi mesi e già dopo i primi discorsi di rinnovo aveva sempre coltivato fiducia sul tema: "Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione".

Il Bologna e Italiano si sfilano così dal domino panchine che sta coinvolgendo mezza Serie A: dalla Juventus al Napoli, dalla Fiorentina all’Atalanta, dalla Roma alla Lazio, dal Torino al Como, fino potenzialmente all’Inter. Italiano resta a Bologna e questo sulla carta potrebbe offrire un vantaggio di tempo in vista del mercato rispetto a chi deve sistemare caselle dirigenziali e di panchina. Un vantaggio che il Bologna e Italiano intendono sfruttare: ieri il tecnico è arrivato al centro tecnico intorno alle 10.30 e sbrigate le formalità burocratiche insieme l’ad Claudio Fenucci si è poi intrattenuto a pranzo con l’ad e gli uomini mercato Sartori e Di Vaio per iniziare a inquadrare i primi nodi.

Gli approfondimenti non sono terminati, perché in giornata il tecnico dovrebbe tornare nuovamente a Casteldebole per un nuovo summit con i direttori dell’area tecnica, per parlare approfonditamente caso per caso dei giocatori della rosa, eventuali rinforzi e in quali ruoli, in base anche a quelli che saranno i movimenti in uscita. Non è escluso tra l’altra che al nuovo summit odierno possano seguirne altri, dal momento che il tecnico rimarrà in città fino a domenica, prima di partire per le vacanze. Insomma la stagione è finita, ma il lavoro non ancora.

Ora inizia la programmazione e le riflessioni. La dirigenza si è detta pronta ad allungare la rosa e a intervenire, visti gli interventi chirurgici subiti da Odgaard e Dallinga. Ci sarà da analizzare pure la situazione dei giocatori in prestito e possibile rientro, per non parlare dei giocatori in scadenza. Il tutto aspettando di capire quali e quante offerte e di quali entità arriveranno per i rossoblù, una volta che il mercato sarà entrato nel vivo.