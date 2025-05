Vincenzo Italiano verso il rinnovo con il Bologna, conferma di Juan Miranda

Che manchi solo l’ufficialità al rinnovo di Vincenzo Italiano, lo ha confermato nella giornata di ieri Juan Miranda. Il terzino sinistro rossoblù, che dovrà scontare una giornata di squalifica alla prima di campionato della prossima stagione, è stato intercettato da Sky al seguito del suo ex Betis Siviglia, da semplice e appassionato tifosi, alla vigilia della Finale Conference League con il Chelsea: "Italiano è il top, è un allenatore che ha dato tantissimo al gruppo e all’ambiente tutto: sono veramente emozionato e felice per la sua riconferma".

Dopo l’ultima stagione, tanto per l’ambiente rossoblù quanto per il Bologna Vincenzo Italiano è sinonimo di garanzia, anche in vista della prossima Europa League: "Abbiamo vissuto una stagione bellissima, la coppa e la serata di Roma sono state bellissime e mi hanno ricordato molto i tifosi e l’ambiente del Betis, nella finale 2022. La prossima stagione dovremo fare di più per ripeterci". E chissà che il Bologna non incroci proprio il Betis, qualificato alla prossima Europa League, squadra del cuore di Miranda: "Lo spero, ma nel caso dovrà vincere il Bologna". Miranda si godrà la sua Siviglia a partire da oggi fino alla ripresa della preparazione.

m. g.