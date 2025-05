Vincenzo Italiano verso la riconferma al Bologna: attesa per il prolungamento del contratto

Tassi

Sul web girano da giorni immagini di Vincenzo Italiano con paramenti sacri e la scritta sorridente "habemus Papam". Un modo come un altro per sottolineare quanto sia attesa la riconferma del tecnico di Ribera alla guida del Bologna.

Aspettando la fumata bianca, piovono riconoscimenti sul leader del sogno rossoblù, culminato con la conquista della Coppa Italia. Il premio Bulgarelli e il Nettuno d’Oro sottolineano i grandi meriti del timoniere e le sue qualità di trascinatore.

Oggi si parla di un prolungamento del contratto fino al 2028 con ingaggio annuo vicino ai 3 milioni di euro. Un incremento consistente, che risponde alla fiducia espressa da Saputo e Fenucci per l’allenatore della Coppa ritrovata. Come sempre le trattative impongono pause, ripensamenti e nuovi incontri, eppure ho pochi dubbi sulla riconferma di Italiano, nonostante le sirene milaniste.

Ma è logico che l’astuto Montalbano della panchina voglia cogliere l’occasione del prolungamento di contratto per avere ulteriori garanzie da Saputo e Sartori in tema di organico. Se davvero dovessero partire pezzi da novanta come Lucumi e Ndoye (o Castro), Italiano vuole la certezza che vengano sostituiti da giocatori di pari qualità, per continuare il percorso di crescita avviato con Motta e ribadito in quest’annata eccezionale.

Se Vincenzo ancora non firma, è perché vuol essere certo non solo del rilevante ritocco economico al suo stipendio, ma anche della disponibilità dei dirigenti a muoversi in modo adeguato sul mercato. Sono convinto che la fumata bianca, così attesa dal popolo del tifo, uscirà dopo il prossimo ‘conclave‘.

Con la certezza che avremo un Bologna capace di restare fra le grandi del campionato, nel ruolo che la storia gli ha assegnato.