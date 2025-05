Vincenzo Italiano vicino al rinnovo con Bologna dopo il trionfo in Coppa Italia

I cori della curva, l’esultanza sul palco mentre festeggia la Coppa, l’espressione felice di un uomo che ha firmato un capolavoro e a cui tutta Bologna adesso chiede di firmarne di nuovi. E Vincenzo, di fronte a tutta questa oceanica attesa, cosa dice? Testuale: "Stiamo discutendo con la società, è il gioco delle parti, presto metteremo a posto tutto. Lunedì ci incontreremo di nuovo, ma parleremo serenamente: nulla di particolarmente animato. Parleremo di cifre e di garanzie. Quest’anno ho avuto tutto quello che ci ha permesso di alzare un trofeo. Migliorare la squadra adesso non dev’essere solo un obiettivo mio, ma di tutta la società. Dovremo avere una squadra di livello in tutte e tre le competizioni. L’Europa League è tosta, si affronteranno squadre importanti. La Coppa Italia bisognerà affrontarla al meglio possibile perché siamo i detentori e in campionato vogliamo andare più lunghi possibile".

E insomma, anche senza volerci addentrare nella giungla delle dietrologie, così parla un allenatore assai vicino alla fumata bianca. Del resto Italiano a Bologna ha dimostrato di avere una faccia sola. E ieri era la faccia di un uomo acclamato dai propri giocatori e dai propri tifosi, che quando a fine gara ha raggiunto il centro del campo per festeggiare la Coppa Italia conquistata dieci giorni fa all’Olimpico si è girato verso la tribuna ‘chiamando’ con le mani un applauso ancora più caloroso. E’ lo stesso Italiano che deve solo mettere nero su bianco un prolungamento di contratto fino al 2028 (questa è la scadenza attorno a cui si ragiona) che sarebbe il timbro ufficiale sull’avvio di un ciclo in rossoblù.

Dopodiché le sirene non mancano e al pressing del Milan, in queste ore, si sarebbe aggiunto quello del neo scudettato Napoli, quasi certo di doversi congedare da Conte.

Grandi manovre, che però non dovrebbero scalfire la convinzione del siciliano di ripartire da qui e da tutto quest’affetto. Ripartire anche dallo scivolone col Genoa, il terzo di fila di un finale di campionato da dimenticare ma non del tutto: nel senso che il finale sgonfio dovrà essere materia di riflessione se l’obiettivo è quello di diventare una big. "Oggi abbiamo continuato sulla scia di Firenze – ammette il tecnico –. A Roma, dopo quella notte magica, abbiamo staccato la spina: ma l’obiettivo lo abbiamo raggiunto. Quest’anno sapevamo che la Champions sarebbe stata difficile e il campionato improbabile. Per questo ci siamo concentrati sulla Coppa Italia e alla fine l’abbiamo portata a casa. A Roma abbiamo riempito l’Olimpico e li ho visto tanta gente piangere. Ho visto anche abbracci di gioia tra persone che non si conoscevano, segno che abbiamo fatto davvero qualcosa di grande".

Titoli di coda. E pazienza se il finale in campionato è stato più che rivedibile. "C’è stato un calo di tensione ma era inevitabile", dice il tecnico. Per essere ancora più chiari: "Nel primo tempo siamo stati l’esatto contrario di quello che siamo stati per novanta minuti a Roma". Sì, ce ne siamo accorti tutti.