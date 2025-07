Vitik c’è, Ciro e Bernardeschi quasi. Italiano pronto a ricominciare da tre

Il nuovo Bologna prende forma. L’acquisto di Martin Vitik è ufficiale. Dopo le visite mediche, ecco l’annuncio, arrivato ieri, preceduto dal post social che ritraeva la Torre dell’Orologio di Praga e il conto alla rovescia. Poi l’attesa è finita: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Sparta Praha il diritto alle prestazioni sportive del difensore Martin Vitík". Contratto fino al 2029, con opzione in favore del Bologna fino al 2030, per la soddisfazione del ragazzo, che tramite i social ha salutato i suoi nuovi tifosi: "Non vedo l’ora di vedervi al Dall’Ara, forza Bologna".

E’ solo l’inizio. Federico Bernardeschi (31) e Ciro Immobile (35) sono in arrivo. Si parla di annunci in possibile arrivo entro la metà della settimana, anche se non è escluso che i due arrivino direttamente sabato al raduno per le visite mediche: ma a Casteldebole, questi sono affari ritenuti certi, forti degli accordi e della parola dei calciatori. Il Bologna cala il tris. "Dovremo alzare il livello", aveva detto il tecnico Vincenzo Italiano, dopo il rinnovo. E la dirigenza lo ha accontentato, con tre giocatori pronti. E’ vero che Vitik a 22 anni, ma viene da una stagione da 42 partite e 4 reti, con 13 presenze in Champions ed è nazionale: per il Bologna è il profilo giusto per sostituire Beukema da protagonista immediato e per ridisegnare la difesa del futuro.

Esperienza, numeri e carriera di Bernardeschi e Immobile, trionfatori con l’Italia all’Europeo 2021 non sono in discussione: tre scudetti, due coppe italia e due supercoppa per l’ex Fiorentina e Juventus, 4 titoli da capocannoniere e una scarpa d’oro per l’ex Lazio. Il Bologna, insomma, ha già preso forma in vista del pronti via della stagione, anche se Beukema è in partenza: che l’addio dell’olandese abbia lasciato il segno per la richiesta insistita del giocatore di essere ceduto non c’è dubbio e anche per questo il Bologna esige che il Napoli salga a 35 milioni con i bonus, anche qualora Beukema dovesse rinunciare a qualcosa (il Napoli potrebbe scendere da 3 milioni di ingaggio a 2 più bonus).

Da capire cosa succederà anche sul fronte Lucumi: il Bologna valuta di rinnovare il suo contratto e trattenerlo, per non rifare l’asse centrale della difesa in un colpo solo, con i problemi che questo potrebbe comportare, ma fino al 10 c’è di mezzo la clausola da 28 milioni, alla quale Galatasaray, Roma e Juventus non si sono ancora neppure avvicinati. Da capire cosa accadrà se più avanti le offerte (al momento la migliore per il colombiano è arrivata a 15 milioni) dovessero salire quale sarà la presa di posizione del calciatore: intanto il Bologna ha sondato Akcicek (19) del Fenerbahce e Diogo Leite (26) dell’Union Berlino, ma proverà a trattenere il colombiano, ammesso che il mercato non porti offerte fuori mercato.

Offerte già arrivate per Ndoye: Il Crystal Palace non è meta gradita per lo svizzero, quella del Napoli è bassa (35 milioni più Zanoli, il Bologna non vuole contropartite). Il Napoli non mollerà, ma il Borussia Dortmund, venduto Gittens, potrebbe farsi sotto. Intanto il Bologna si prepara al raduno con tre colpi.