Vitik parla già Italiano. "Mi piace il suo calcio. Bologna la scelta giusta»

Un tempo con la Roma (il secondo, al posto dell’infortunato Casale), uno col Como (il primo: e all’intervallo ha lasciato il posto a Lucumi). Presto per fare bilanci, specie se al ritorno in campo dopo la sosta, il 14 settembre al Meazza, ci sono buone probabilità che al centro dell’attacco del Milan ci sia nientemeno che Rafa Leao, il portoghese che a un mese dall’infortunio al polpaccio Max Allegri sta facendo di tutto per rimettere in campo e che per la rinnovata difesa rossoblù rappresenterebbe un vero esame di maturità.

Eppure, al netto del fatto che la stagione è appena cominciata, Martin Vitik ne è convinto: "Bologna per me è stata la scelta giusta". Vitik parla dal ritiro della Repubblica Ceca, che ieri lo ha schierato al centro della difesa nell’amichevole che i cechi hanno disputato con l’Arabia Saudita. Venerdì il centrale rossoblù si era invece accomodato in panchina nella sfida valida per la qualificazione al Mondiale 2026 che i cechi hanno vinto per 2-0 in casa del Montenegro. Normale turnover per colui che, in forza dei 15 milioni che, tra parte fissa e bonus, potenzialmente possono finire nelle casse dello Sparta Praga, rappresenta il difensore ceco più pagato di sempre.

La serie A, allora. "La qualità dei calciatori è più alta – dice Vitik raccontando il suo nuovo mondo – e la cultura dell’Italia, insieme a tutto ciò che sta intorno al calcio, è diversa. Per me è stato un cambiamento, ma non c’è stato niente che mi abbia particolarmente sorpreso. Credo di essermi adattato bene e sono soddisfatto". E ancora: "Penso di aver fatto una buona preparazione (Vitik ha firmato il gol della vittoria con lo Stoccarda del 9 agosto, ndr) e già in quei giorni ho dimostrato quello che ci si può aspettare da me".

Italiano si aspetta molto da lui, non foss’altro perché il classe 2003 ceco ha riempito la casella rimasta vuota dopo la cessione di Beukema al Napoli. Schierato in coppia con l’altro neo arrivato Heggem al pronti via della sfida di campionato col Como Vitik ha confermato che il processo di adattamento al calcio italiano è ancora in essere. Battutaccia scontata: bulloni e Vitik sono ancora un po’ da registrare. E tuttavia il ragazzo di Beroun, paesino di ventimila anime a trenta chilometri da Praga, è già stato sedotto da Italiano: "Scegliamo sempre di giocare in modo diretto e con grande intensità. Credo di avere nelle mie corde questo calcio aggressivo, ma miglioreremo ancora".