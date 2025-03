Volley B maschile: la strada per i playoff si mette in salita. Hokkaido, ko senza appello contro l’Arredopark. Seconda sconfitta di fila: e la Villadoro allunga

Dual Caselle 3 Hokkaido Bologna 0 (25-17, 25-18, 25-15)

ARREDOPARK DUAL CASELLE: Sasdelli 1, Solazzi 4, Tarocco 9, Bonizzato 14, Valbusa 9, Peslac 14, Frigo (L1); Caliari, Cerfogli 3, Perera 2, Hernandez, Sommavilla (L2). Non entrati: Artoni, Rancan. All. Pes.

HOKKAIDO BOLOGNA: Tassoni 1, Ronchi 6, Ricci Maccarini 10, Bernardis 9, Bigozzi 1, Reccavallo 3, Chiella (L1); Serenari, Beneventi 2, Tito, Dalfiume 1, Imperato. Non entrati: Bandieri, Popov (L2). All. Guarnieri. Arbitri: Pasta e Galeota.

Secondo ko consecutivo per la Hokkaido: e questa volta Villadoro ne approfitta e allunga al secondo posto, a più 4 sui rossoblù. Il testacoda con Crema, un week end fa non è stato incidente di percorso ma l’inizio di una flessione. Aveva perso 3 gare in tutto il girone di andata, la squadra di coach Guarnieri: due nelle prime 5 giornate del ritorno. I playoff saranno ora obiettivo da conquistare di rincorsa: a patto di rimettersi immediatamente in carreggiata, perché qualcosa non gira più. Perde a Sommacampagna, con l’Arredopark Dual Caselle, la Hokkaido: un ko che ci sta, se si considera che la formazione veneta è la squadra più in forma e in maggior fase di crescita, dopo la capolista, con una striscia aperta di 6 vittorie consecuti e di 9 successi nelle ultime 10 gare. Quello che non ci sta è che è un ko senza appello, con i rossoblù mai in partita e sotto in tutte le voci, con la bellezza di 17 errori punto e 6 ace subiti. La Hokkaido crolla e la strada per i playoff ora è in salita.

Le altre gare: Cazzago-Modena 2-3, Montichiari-Grassobbio 3-0, Crema-Mirandola 0-3, Benacus-Scanzorosciate 3-2, Carpi-Cremonese 3-2, Ongina-Villadoro 1-3. Riposa: Asola.

La classifica: Stadium Mirandola 51; Tranports Villadoro 44; Hokkaido Bologna 40; Zotup Scanzorosciate 37; Arredopark Dual Caselle 35; Volley Veneto Benacus 31; Modena Volley 28; Ferramenta Astori Montichiari 27; Radici Products Cazzago, Canottieri Ongina 26; Cremonese 22; Kema Asola Remedello 15; Univolley Carpi 14; Imecon Crema 13; Mgr Grassobbio 11.

Marcello Giordano