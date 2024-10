Youth League alle 14 italiane. Anche la Primavera va a caccia di punti. Rivalta vuole una svolta

Punti cercasi. Come i grandi, anche la Primavera ha bisogno di una svolta in Europa per mantenere vive le speranze di proseguire il suo cammino, in questo caso in Youth League. A maggior ragione per il format della Champions League dei giovani, che prevede due gare in meno da giocare e quindi meno punti a disposizione per riuscire ad entrare nelle migliori 22 (su 36). E visto il cammino fin qui dei rossoblù di Claudio Rivalta, doppia sconfitta con Shaktar al Dall’Ara (4-3, dopo il rinvio del giorno precedente a Crespellano) e a Liverpool (2-1), quello di oggi pomeriggio all’Aston Villa FC Training Ground di Tamworth, città di 75mila abitanti a 21 chilometri a nord di Birmingham (con calcio d’inizio alle ore 14 italiane), ha il sapore di un match da quasi ultima spiaggia per Ebone e compagni. Senza Menegazzo, assente per un infortunio al ginocchio (sarà out almeno 40 giorni a causa di una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro), i rossoblù si presenteranno in Inghilterra non solo con la voglia di conquistare i primi storici punti del Bologna in questa competizione, ma anche per riscattare il cocente ko rimediato sabato ad Empoli, con la traversa centrata nel finale da Baroncioni che ancora trema e che ha inchiodato il match sul 2-1 in favore degli azzurri. Una sconfitta che non ha sporcato comunque più di tanto il cammino in Primavera dei ragazzi di Rivalta, che restano sempre a ridosso dei playoff (a quota 11 punti), anche grazie al bis di successi infilati tra fine settembre ed inizio ottobre conquistati contro Lecce e Milan. Domenica a Crespellano, la sfida al fanalino di coda Udinese (ore 15), ma prima di tutto l’Aston Villa, come il Bologna a secco dopo le prime due uscite europee, entrambe perse di misura in Svizzera contro lo Young Boys (2-1) e in casa col Bayern Monaco (1-0). Come per la maggior parte delle squadre presenti nella competizione, la squadra guidata dal catalano Josep Gombau sarà un mix delle selezioni giovanili, dall’Under 18 all’Under 21. E se quest’ultima, guidata sempre da Gombau, fatica in Premier League 2 con soli 7 punti raccolti in 6 gare, i ragazzi dell’Under 18, allenati dall’inglese James Shan, sono primi nel loro girone a quota 16 e reduci dal successo per 4-2 contro i pari età dell’Arsenal. Arbitra il cipriota Kyriakos Athanasiou, tra i più esperti in circolazione.

Giovanni Poggi