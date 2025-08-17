Zanoli, occhio all’Udinese. Ora l’affondo per Wesley

Bologna, 17 agosto 2025 – Houston, abbiamo un problema alla voce Zanoli? Sì, secondo alcuni rumors in uscita ieri da Udine che davano il giocatore tentato dal dire sì all’Udinese. No, fa invece sapere Casteldebole, che ritiene che nulla sia cambiato e che nelle prossime ore arriverà l’attesa fumata bianca col Napoli. Alessandro Zanoli, anni 24, laterale destro del Napoli da una decina di giorni è sposo promesso del Bologna. L’ottimismo nasce dal fatto che, trovato l’accordo sia col Napoli (5 milioni per il cartellino più 1 di bonus) che con il calciatore (contratto fino al 2029), il Bologna attende solo che il club di De Laurentiis porti in dote ad Antonio Conte un terzino destro titolare per lasciar partire Zanoli.

Ebbene: il terzino destro dei sogni di Conte, Juanlu Sanchez del Siviglia, è a un passo dal Napoli e nelle prossime ore la trattativa dovrebbe andare in porto. E l’Udinese che ci azzecca? Il club friulano, approfittando del canale che si è aperto con De Laurentiis per l’approdo in bianconero dell’attaccante Cheddira, su Zanoli starebbe provando a mettere la freccia. Tentativo vano, confidano a Casteldebole dove si dicono sufficientemente certi che alla fine Zanoli vestirà il rossoblù. Ma il piccolo giallo di post Ferragosto resta, così come rischierebbe di restare Posch a Casteldebole ove mai saltasse in dirittura d’arrivo l’approdo in rossoblù di Zanoli.

Nel frattempo la doppia caccia all’esterno d’attacco e al centrocampista prosegue senza soste. Il primo nome sul taccuino di Sartori e Di Vaio nella ricerca del sostituto di Ndoye resta quello di Wesley Gassova dell’Al-Nassr, ventenne brasiliano che ora nel club saudita si vede la strada sbarrata dall’arrivo di Coman dal Psg, operazione che da ieri ha il crisma dell’ufficialità. E’ il gioco a incastri che mette il Bologna nella condizione di sprintare per Wesley? A Casteldebole se lo augurano, anche se non mollano le piste che portano a Gil del Tottenham (ieri nemmeno in panchina nella sfida di Premier Lesgue col Burnley) e Rowe del Marsiglia (titolarissimo venerdì notte nell’Olympique Marsiglia sconfitto sul campo del Rennes).

A centrocampo si balla sempre tra l’interista Asllani (ma sull’albanese c’è anche il Torino), Nicolussi Caviglia del Venezia e Mandragora della Fiorentina. La valutazione di Asllani oscilla tra i 15 e i 18 milioni ed è abbastanza impensabile che il Bologna decida di dirottare il gruzzolo di mercato sul centrocampista albanese senza impiegarlo nella caccia all’esterno. Ergo: più facile che per l’esterno d’attacco il club faccia il sacrificio e Asllani, o chi per lui, arrivi a Casteldebole alle ultime curve del mercato con la formula del prestito. Ma tutto resta in divenire. Sfuma l’ipotesi Tomas Suslov: lo slovacco del Verona ha riportato la rottura del legamento del crociato del ginocchio sinistro. Ne avrà per sei mesi.