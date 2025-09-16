Bologna, zero tiri in porta a San Siro e una squadra scarica. Il calendario non è un alibi

Bologna, 16 settembre 2025 – Tra Roma, Como e Milan tre tiri nello specchio della porta in tre partite: Houston, pardon Italiano, abbiamo un problema. In realtà la lista dei problemi è più lunga se si analizzano i novanta minuti col Milan, brusco risveglio dopo la panacea col Como, la reazione che ci fu dopo la falsa partenza con la Roma. Riassunto delle prime tre puntate: con la Roma un mezzo flop, col Como le prime tracce di Bologna vero, col Milan un flop intero, ben oltre i limiti fissati dal punteggio. Fotografia impietosa, ma veritiera, del Bologna (non) visto al Meazza: squadra che non confeziona un solo tiro in porta, che non reagisce dopo essere andata sotto, che mostra ritmi agonistici donadoniani, figli in parte di un ritardo di condizione di alcuni uomini chiave e in parte (si spera pochissimo) dalla sindrome della pancia piena, come da allarme lanciato da Italiano un mese fa dopo l’amichevole con l’Ofi Creta, quando il tecnico invitò i suoi ragazzi "a riattaccare la spina, perché dopo la vittoria in Coppa Italia abbiamo subito troppo".

Una squadra di Italiano che subisce non è una squadra di Italiano. Eppure lo stratega è lui e tocca a lui trovare le soluzioni, nel tempo necessario che si deve concedere a ogni nuovo inizio di stagione rossoblù, dove la regola, da due anni a questa parte, è la cessione dei due pezzi da novanta della stagione precedente: mica scontato ritrovare subito la quadra (e la squadra).

Certo non può dipendere solo dal fatto che il Bologna nelle prime tre giornate abbia incontrato "squadre fortissime", come ha detto il tecnico nel dopo gara del Meazza. Nessuno dubita della forza di Roma, Como e Milan. Ma se davvero questo Bologna vuole candidarsi a inquilino di un posto stabile in Europa non può confezionare il pochissimo che in fase offensiva ha prodotto nei primi 270 minuti di campionato. Un tiro nello specchio con la Roma, due col Como, zero col Milan: il totale fa 3.

E il fondo lo si è toccato domenica notte al Meazza, quando l’xG rossoblù, ovvero l’indice che misura gli ‘expected goals’ (la probabilità che un tiro si trasformi in gol), si è fermato a 0,18, che rappresenta un vero monumento alla sterilità offensiva. In ogni caso 3 tiri in porta in 3 partite sono un fatturato non giustificabile alla luce dei tanti potenziali interpreti della fase offensiva. Da Castro, Immobile (che però adesso non c’è), Dallinga, Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, Odgaard, Rowe e Dominguez (chissà perché sparito dai radar) è lecito attendersi molto di più.

Ed è lecito attendersi che nelle prossime settimane cresca la condizione atletica di molti rossoblù, su tutti Odgaard, fin qui l’ombra di se stesso. Perché non è solo un problema di "nuovi che devono inserirsi in fretta", come ha denunciato Italiano domenica notte a Milano.

Al pronti via col Milan nove undicesimi della formazione titolare erano ‘reduci’ della scorsa stagione, da cui ci si sarebbero aspettati gli automatismi vincenti di un anno fa. Semmai va ricordato che il sostituto di Ndoye, partente annunciato da mesi, è arrivato solo alle ultime curve del mercato: ergo Rowe arriverà, ma non gli si può chiedere di recuperare in fretta il lungo tempo che il club ha deciso di spendere prima consegnarlo all’allenatore. Quanto al sostituto designato di Beukema, ovvero Vitik, si è rivelato meno pronto di Heggem, che però è di piede mancino come Lucumi, col risultato che a Milano la coppia titolare di ‘sinistri’ ha mostrato grossi limiti nella cosiddetta costruzione bassa. Un rebus in più che Italiano è chiamato a risolvere.