Zortea "Due punti persi, siamo stati sterili"

A fine partite il Bologna non cerca scuse. A parlare dopo il primo pareggio interno stagionale che rompe una striscia di tre vittorie consecutive al Dall’Ara è Nadir Zortea e il terzino rossoblù etichetta prestazione e risultato come un mezzo passo falso. Anzi, qualcosa di più: "Inutile girarci attorno, sono due punti persi. Per noi oggi c’era un solo risultato: la vittoria. Non è arrivata e non possiamo essere soddisfatti". Avrebbe voluto e aveva immaginato una vittoria di rabbia, dopo Firenze. E anche quella partita pesa nella testa e nell’analisi della gara con il Torino: "L’ultima partita di Firenze ci aveva lasciato tanto amaro in bocca, anche perché quella gara fino a quando eravamo in parità numerica l’avevamo dominata. Avevamo grande motivazioni oggi, volevamo riprenderci i punti che non avevamo portato a casa al Franchi e non ci siamo riusciti. Qualcosa ci è mancato". Non è stato il solito Bologna, Zortea lo ammette con sincerità: "Abbiamo dominato la partita. Vai a vedere i numeri e abbiamo fatto tanto possesso, non abbiamo mai crossato così tanto. Ma quando domini poi negli ultimi metri devi essere rapito e qualitativo nelle scelte e non lo siamo stati: oggi avevamo poco ritmo. Merito anche del Torino, che ha difeso con un blocco molto basso, si chiudeva bene, ma noi abbiamo fatto fatica a trovarci".

Quello che non è arrivato è il gol che sbloccasse la partita. Poco ritmo, sono mancati i soliti sprazzi arrembanti. In una parola, "Sterili", è la fotografia che consegna Zortea di questo Bologna. Niente scuse: "Giochiamo tanto, ma questa prestazione non è frutto di stanchezza. E non siamo stanchi neanche mentalmente, perché specialmente le partite in Europa a livello mentale ti danno e ti insegnano tanto. Semplicemente ci è mancato qualcosa negli ultimi metri, ci siamo un po’ incartati e può succedere quando affronti una squadra che si difende bassa e toglie spazi di inserimento". Il rimpianto maggiore riguarda le palle inattive: "Ne abbiamo avute tante, ma le abbiamo sfruttate male. E per aprire partite come queste sono fondamentali".

I granata festeggiano un punto che significa quarto risultato utile consecutivo, a -3 dal Bologna e dall’Europa. Il Bologna scivola al sesto posto, in zona Europa, superato dal Como. E’ il settimo risultato utile consecutivo tra campionato ed Europa League, "Voglio rivedere la mia partita per capire se potevo essere più qualitativo nelle scelte, ma per prestazione e risultato non posso essere contento", chiosa Zortea. Solo il ritorno di Vincenzo Italiano riesce a strappargli un sorriso: "Il mister ci dà un’energia diversa e sposta il livello di attenzione più in alto, ci ha parlato tanto di dettagli. E’ stato bello vederlo nello spogliatoio prima della partita e all’intervallo, abbiamo bisogno di lui".

La speranza è rivederlo in panchina a Parma.