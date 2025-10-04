Bonny super a San Siro, tre assist e un gol: “Grazie a Chivu”

Milano, 4 ottobre 2025 – Una Inter pressoché perfetta, a eccezione degli ultimi minuti con il gol di Bonazzoli che ha solo leggermente sporcato una prestazione sontuosa. Gioco, ritmo, qualità, gol: i nerazzurri hanno liquidato la Cremonese con un poker impressionante sotto il profilo della prestazione. Tra i maggiori protagonisti Ange Yoan Bonny, chiamato a sostituire Marcus Thuram. Partita di grande livello per l’attaccante che ha chiuso con tre assist e un gol, mettendo lo zampino in tutte le marcature nerazzurre. Ha fatto segnare i compagni in tutti i modi, prima con un’assistenza precisa verso Lautaro, poi con un pregevole filtrante per Barella e infine con una sponda per Dimarco. Nel mezzo, anche un gol di testa in tuffo per il raddoppio confermando la fiducia concessa dal tecnico Chivu.

Bonny: “Bello vincere. Chivu? Conta averlo come allenatore”

Un match a senso unico quello del Meazza con una Inter aggressiva e di qualità che non ha permesso alla Cremonese di uscire dalla propria metà campo. Bonny si è fatto trovare pronto, impattando magistralmente la gara tanto da guadagnarsi il premio di Mvp della partita. Alla fine lo score recita tre assist e un gol: "E' bello vincere ed è importante aver dato continuità. Sono contento di aver aiutato la squadra – le sue parole a Dazn – Chivu? Conta averlo come allenatore, mi dà fiducia e so che se lavoro bene avrò una chance. Era così anche a Parma. Lo ringrazio". Tra i principali attori della vittoria pure Federico Dimarco, incontenibile in fascia per novanta minuti. Gol e assist anche per l'esterno: "E' stata fatta una grande partita, siamo stati dominanti dall'inizio alla fine e ora vivremo serenamente la sosta – il suo commento a Inter Tv – Conta sempre la squadra e c'è stata una prestazione importante contro un avversario sulla carta ostico. Sicuramente dobbiamo chiudere le partite prima, ma siamo stati sul pezzo e abbiamo costretto la Cremonese sulla difensiva". Non può che essere soddisfatto pure l'allenatore Christian Chivu. Così il tecnico nerazzurro nel post partita: "La perfezione non esiste e non la cerchiamo – la sua risposta – Abbiamo fatto una buonissima pressione e siamo stati pazienti nell'attaccare un blocco basso. Sono felice per Bonny sia per il gol sia per l'aiuto che ha dato alla squadra. Il gruppo è felice e anche i giovani stanno facendo bene". Ovviamente, come tutti gli allenatori, Chivu sa che ci sono ancora aspetti da migliorare, ma la strada intrapresa è quella giusta e ha dato all'Inter cinque vittorie di fila. Così, il mister: "Possiamo migliorare, ma siamo consapevoli e contenti di ciò che stiamo facendo. La crescita passa anche da piccoli passi e stiamo dando continuità di approccio e risultati. Siamo felici nel fare le cose e mi ha fatto piacere vedere l'Inter giocare così". E pazienza per quel gol subito a cinque dalla fine: "Siamo stati dominanti, aggressivi e ordinati. Le pressioni sono state fatte bene e per una volta mi prendo quanto di buono fatto. Pazienza per il gol finale subito".