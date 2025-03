Boom di ascolti oltreoceano per il nostro campionato: Simonelli vuole esportare partite entro tre anni. L’idea: gare di A negli Stati Uniti

La Serie A sta vivendo un’impennata di popolarità senza precedenti negli Stati Uniti, stabilendo nuovi record di audience e di accessibilità. Il calcio italiano non è mai stato così vicino ai tifosi americani, con una stagione innovativa che ha trasformato la diffusione del campionato su più piattaforme.

Questa straordinaria crescita è stata celebrata con l’evento speciale ‘’Calcio Aperitivo’’ presso la sede di New York, dove il Presidente Ezio Simonelli, il Direttore Commerciale & Marketing Michele Ciccarese e il presidente e Ceo di Lega Serie A USA Andy Mitchell sono stati affiancati dalle leggende del calcio italiano Andrea Pirlo e Marco Materazzi. Durante l’evento Simonelli ha dichiarato che spera di giocare alcune partite di campionato negli Stati Uniti entro tre anni.

Il merito di questa impennata va attribuita al fatto che sono state separate le sue trasmissioni in lingua inglese e spagnola per servire meglio la comunità ispanica in rapida crescita, con ogni singola partita in diretta sulle piattaforme CBS e tre partite in diretta a settimana su Fox Deportes. Questo ha portato a oltre 1.000 ore di programmazione negli Usa per la prima metà della stagione 2024/2025, di cui oltre 600 ore di diretta. A partire dal gennaio 2025, l’audience cumulativa in diretta è salita alle stelle, segnando un aumento del 50% rispetto alla stagione precedente.